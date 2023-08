Ako zvládnuť náročné obdobie a úbytok hostí? Reštauráciám pomáha Akadémia Prvý pri zdroji

9.8.2023 (SITA.sk) -Program Prvý pri zdroji ponúka reštauráciám cielenú pomoc vo všetkých smeroch. "Ide o novú digitálnu platformu, kde majitelia, prevádzkari a ďalší profesionáli z odboru nájdu jednoduché tipy, rady a školenia, ako svoj biznis posunúť vpred a nalákať nových hostí. Pubom a reštauráciám tak dávame komplexný nástroj pre rast ich podnikania," hovorís tým, že projekt oslovuje prakticky všetok personál cez výčapníkov a čašníkov až po tých, ktorí sa starajú o ekonomiku podniku.Akadémia Prvý pri zdroji vznikla v náročnom období, keď slovenské podniky, podľa údajov Data-Servisu za prvý kvartál 2023, stále riešia citeľné dopady koronavírusovej krízy a musia tiež hľadať cesty, ako sa vyrovnať s vysokými nákladmi a zároveň obmedzovaním výdavkov zo strany zákazníkov. "Nie je to pre nich vôbec jednoduché, musia sa zorientovať a prichádzať s udržateľnými riešeniami, aby mohli úspešne a dlhodobo pokračovať. Ako líder a trhu im v tom s naším online programom podávame pomocnú ruku," dopĺňa. V Česku pritom program funguje od jesene minulého roka. Za ten čas tam používatelia absolvovali takmer 3800 kurzov a vzdelávaniu či osobnému rozvoju tak venovali spolu vyše 231 dní.Majiteľom podnikov aj ich personálu Prazdroj ponúka široký obsah vzdelávacích videokurzov, ktoré sú rozdelené do oblastí podľa jednotlivých kategórií. Venujú sa starostlivosti o pivo, obsluhe hostí, stratégii riadenia firmy i ekonomike prevádzky, marketingu, vizualite prevádzky či udržateľnosti. Každá časť obsahuje šesť až jedenásť blokov od všeobecných informácií až po konkrétne rady, tipy alebo odporúčania a jednotlivými kurzami sprevádzajú osobnosti daného odboru. Ambasádorom programu je: "Slovenské gastro urobilo v posledných rokoch veľký posun k lepšiemu. Bohužiaľ, ťažké výzvy ako pandémia nového koronavírusu, všeobecná nestabilita či nárast energií a ďalších vstupov narobili mnohým problémy. Len ten, kto na sebe tvrdo pracuje, vylepšuje svoju prevádzku a maximálne sa stará o hostí, má dnes šancu uspieť. Je však jasné, že nie každý vie, ako na to. Preto je skvelé, že Prazdroj prišiel s projektom, ktorý radí, ako reštauračný biznis nakopnúť."Celková komerčná cena za absolvovanie všetkých kurzov jedným užívateľom sa podľa odhadu pivovaru pohybuje okolo 1200 eur, Prazdroj ich ale svojim priamym odberateľom ponúka bezplatne.Prevádzkari a podnikatelia v gastronómii, ktorí už program využívajú, si jeho prínos pre celý personál pochvaľujú. "Keďže gastro a ľudia v ňom si v minulých rokoch vytrpeli skutočne veľa, vítame iniciatívu Prazdroja, ktorý dlhodobo hľadá koncepčné riešenia, ako prevádzkam pomôcť a rozšíriť im obzory. Akadémiu Prvý pri zdroji oceňujem, prakticky každý si tam nájde to svoje – od obsluhy až po vedenie," tvrdí Roman Vereš, majiteľ martinskej prevádzky. Podobne to vníma aj"Online prostredie programu nám vyhovuje, lebo sa môžeme kedykoľvek vrátiť k téme, ktorá nás trápi, alebo ktorú chceme zlepšiť. Školenia pre personál aj manažment sú na vysokej úrovni a všetci cítime, že reálne investujeme do vlastných zručností. Som presvedčený, že sa vďaka nim môžeme stále zdokonaľovať."Nový program Prvý pri zdroji tak v digitálnom prostredí dopĺňa to, na čom Plzeňský Prazdroj dlhodobo spolupracuje priamo s prevádzkarmi v reálnom prostredí. Ide o partnerskú spoluprácu na mnohých úrovniach podľa toho, čo podnik práve potrebuje vylepšiť – ekonomiku, zloženie menu, servis, starostlivosť o pivo alebo propagáciu. Prehľadne a pritom pomerne obsiahle im pomáha nielen finančne a materiálne s vybavením (výčapy, poháre, podpivníky atď.), ale aj so vzhľadom (nové fasády, vylepšenie interiérov...)."Nie sme síce majiteľmi pubov a reštaurácií, ale ako ich najväčší tuzemský dodávateľ piva vnímame zodpovednosť za rozvoj slovenskej pivnej kultúry a ponúkame najrozsiahlejší systém podpory gastronomických podnikov. Naše aktivity rôznou formou pomáhajú takmer každej z vyše 6-tisíc prevádzok, ktorým dodávame pivo. Len v roku 2022 sme do ich podpory investovali vyše 4,2 milióna eur a tento rok objem dokonca navyšujeme. Ich potreby neustále mapujeme a sme s nimi v pravidelnom kontakte," uzatváraInformačný servis