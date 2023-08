Ako zvládnuť nástrahy dovolenky autom: nehoda, krádež a kedy volať políciu

Čo robiť v prípade nehody a kedy volať políciu

Krádež auta v zahraničí – ako postupovať?

Čo ak mi auto na dovolenke vykradnú?

3.8.2023 (SITA.sk) -Každé auto by malo mať preto zo zákona, ktoré slúži na úhradu škôd spôsobeným tretím osobám a jeho platnosť preukazuje vodič v zahraničí tzv. zelenou kartou, ktorú je povinný mať pri ceste v zahraničí pri sebe. PZP platí v celej Európe ako aj v ďalších krajinách ako je napr. Turecko, Izrael či Rusko. V prípade cesty do zahraničia odporúčame uzatvoriť aj, ktoré Vám pokryje škody, ktoré si ako vodič spôsobíte sám, spôsobí Vám ich iné vozidlo, vandali alebo zvieratá.Pri nehode v zahraničí odporúčame okamžite kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá Vám poskytne všetky informácie a potrebné rady.Ak ide o banálnu nehodu, stačí vyplniť Európsky záznam o nehode, ktorý by mal byť k dispozícii v každom aute. Ak sú na mieste svedkovia nehody, odporúčame doplniť aj kontakt na nich. Záznam by mal obsahovať identifikáciu všetkých účastníkov nehody a vozidiel, vrátane ich poisťovne."Určite si tiež urobte fotodokumentáciu a nezabudnite na registračné značky vozidiel. V prípade kolízie s autom, ktoré ťahá príves, foťte vždy značku ťažného vozidla. Stávajú sa prípady, že jeden z účastníkov nehody sa snaží miesto opustiť. Vtedy sa dá podľa ŠPZ vyhľadať," radí Jiří Moravec, manažér pre likvidáciu škôd z poistenia motorových vozidiel UNIQA.Fotky si treba uschovať pre účely preukazovania miery zodpovednosti na dopravnej nehode, resp. ich doručiť spolu s oznámením škodovej udalosti do poisťovne. Správu o nehode spolu s prípadnou správou od polície budú potrebovať poisťovne účastníkov nehody k posúdeniu oprávnenosti nárokov na poistné plnenie.V prípade, že auto nie je po nehode pojazdné, asistenčná služba poisťovne zabezpečí jeho odtiahnutie do servisu, resp. až na Slovensko a pri väčších poškodeniach je možné požiadať asistenčnú službu o náhradné vozidlo.k nehodám, pri ktorých sa nikto nezranil. Ak sa na tom dohodnú účastníci, nehodu bez zranení bude možné riešiť len ako škodovú udalosť a majú ju právoaj bez prítomnosti policajta na mieste nehody., že k nehode je nutné privolať políciu v týchto prípadoch: ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb; ak bol poškodený majetok tretích osôb (napr. osvetlenie, ploty, dopravné značky); ak máte podozrenie na alkohol alebo návykové látky u protistrany; ak sa druhá strana odmietne identifikovať alebo opustí miesto nehody bez identifikácie; ak došlo k vysokej škode na vozidle, ktorá odhadom prevyšuje 3990 EUR; ak došlo k úniku nebezpečných látok na vozovku.Rovnako odporúčame privolať políciu v prípade, ak sa druhý účastník nevie preukázať "Zelenou kartou" alebo iným potvrdením o dojednaní poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.Tieto podmienky však nemusia byť všetkých európskych krajinách rovnaké. Veľmi ľahko to zistíte, ak zavoláte a vysvetlíte okolnosti nehody na polícii v konkrétnej krajine a uvidíte, či nehodu chcú vyšetriť na mieste alebo je nevyhnutné vyžiadať si úradný dokument o poškodení vozidiel pri nehode. Ten je napríklad vo viacerých balkánskych krajinách nevyhnutný pre prejazd späť cez hranice.Sú krajiny, kde sú predpisy prísnejšie. V Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku alebo v Maďarsku a Bulharsku musíte políciu privolať vždy, aj keď ide iba o "ťuknutie". V mnohých krajinách je tiež opustenie miesta nehody pred príjazdom polície alebo okamžité neposkytnutie prvej pomoci zraneným hodnotené ako trestný čin. Naopak, v iných krajinách môže motorista za príjazd polície a vyšetrovanie aj zaplatiť – a to vtedy, ak trvá na príjazde polície aj v prípade, ak nejde o naliehavú situáciu. Ide napríklad o susedné Rakúsko."Pokiaľ nerozumiete jazyku danej krajiny alebo nesúhlasíte s interpretáciou deja nehody zo strany miestnej polície, volajte asistenčnú službu svojej poisťovne. Jej odborníci pomôžu s tlmočením a môžu váš prípad s miestnou políciou komunikovať za vás. Asistencia poisťovne tiež zorganizuje tlmočníka pre policajné vyšetrovanie, pomôže s tlmočením pri colnom riadení či poradí s prekladmi pri vypĺňaní dokladov," radí Jiří Moravec z UNIQA.Ak Vám počas dovolenky zmizne auto spred hotela alebo počas cesty z parkoviska na odpočívadle, udalosť nahláste ihneď na miestnej polícii. Ak neovládate jazyk danej krajiny, kontaktujte asistenčnú službu svojej poisťovne, ktorá Vám pomôže s prekladom.Z polície si vyžiadajte potvrdenie o nahlásení krádeže, ktoré bude potrebovať poisťovňa, aby mohla začať riešiť poistnú udalosť. Následne nahláste krádež aj svojej poisťovni a oznámte jej všetky informácie o zmiznutom vozidle a okolnostiach krádeže.Nezabudnite, že asistenčná služba poisťovne Vám v prípadne potreby poskytne ubytovanie alebo náhradné vozidlo na dopravu do cieľa, v prípade pripoistenia rozšírených služieb máte nárok aj na ECO letenku. O službe, ktorá bude klientovi poskytnutá, rozhodne na základe posúdenia konkrétnej situácie operátor asistenčnej služby.V prípade, že máte auto havarijne poistené, krádež vozidla Vám preplatí poisťovňa do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti. K tomu však potrebuje potvrdenie od miestnej polície o nahlásení krádeže, policajné potvrdenie o ukončení vyšetrovania udalosti a poisťovni musíte odovzdať doklady od auta a všetky kľúče od vozidla."Odovzdanie všetkých kľúčov od vozidla je jednou zo základných podmienok plnenia, ak príde ku krádeži vozidla. Pre poisťovne je to dôkaz, že páchateľ si nemohol otvoriť auto kľúčom," upozorňuje Jiří Moravec z UNIQA.Nezabúdajte preto poisťovni nahlásiť, ak ste náhodou jeden z kľúčov stratili a kľúče od vozidla sa snažte aj na dovolenke ukladať na bezpečné miesto. Ak chodíte na pláž autom, nikdy kľúče nenechávajte na lehátku, či už voľne pohodené alebo v taškách a určite ich nikdy nenechávajte v aute ani na chvíľu – napríklad ak si idete vybrať si z bankomatu peniaze."Jednoznačne odporúčame nikdy nenechávať kľúče v zapaľovaní, ani ak sa plánujete od auta vzdialiť len na pár sekúnd, pretože toto sú veľmi časté prípady, kedy dochádza aj v zahraničí ku krádežiam," upozorňuje J. Moravec.Aj túto dovolenkovú sezónu sa objavujú prípady vykrádania áut dovolenkárov na odpočívadlách a parkoviskách. Ak Vám v zahraničí ukradnú veci z auta, platí rovnaký postup, ako pri krádeži vozidla. Udalosť treba okamžite nahlásiť miestnej polícii a vyžiadať si policajnú správu o krádeži pre poisťovňu.Škody spôsobené krádežou výbavy vozidla Vám kryje havarijná poistka. Pokiaľ si pripoistíte aj batožinu, poistné krytie sa vzťahuje nielen na odcudzené veci v aute, ale napr. aj na veci uložené v strešnom boxe vozidla."Strešný box je však v prípade krádeže potrebné zabezpečiť bezpečnostnými uzamykacími systémami, t.j. je nedostatočné, ak je strešný box a jeho nosič uchytený k vozidlu iba skrutkami," upozorňuje Jiří Moravec.Dovolenkárom však odporúčame, aby si nenechávali v aute batožinu a veci, pokiaľ majú možnosť uložiť si ich na bezpečnejšie miesto. Ide najmä o situácie, keď auto parkuje pred miestom prechodného ubytovania, ako je napr. hotel alebo penzión.Informačný servis