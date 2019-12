Ako zvládnuť vianočné nákupy bez stresu? Vybavte všetko na jednom mieste

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2019 (Webnoviny.sk) - Vianoce sú čoraz bližšie a my vyberáme darčeky, pečieme, zdobíme stromček a tešíme sa na to, ako si čoskoro užijeme príjemné vianočné sviatky so svojimi blízkymi. Počas tohto predvianočného obdobia však zažívame aj množstvo zbytočných stresov. Nalaďte sa na Vianoce a do nového roku spolu s IKEA. Sústreďte sa na dôležité veci, ktoré vám pomôžu pri výbere tých správnych darčekov a s prežitím príjemných sviatkov.V obchodnom dome IKEA Bratislava nájdete všetko pod jednou strechou. Aj tento rok na vás čaká rozmanitý sortiment od pohoviek až po potraviny z Obchodíka so švédskymi špecialitami. Keď sa obzrieme späť na tretí adventný týždeň, Slováci v IKEA najviac nakupovali neparfumované sviečky a jedálenské servisy. Mohli by sme tak vysloviť tvrdenie, že klasická štedrá večera je pre Slovákov naozaj dôležitá.Vedeli ste, že aj pri výbere tých správnych darčekov môžete spraviť dobrý skutok? Kúpou výrobkov z lokálnej a upcyklovanej kolekcie ÅTERSTÄLLA potešíte nielen vašich blízkych, ale prispievate spolu s IKEA aj k vytváraniu lokálnych a zmysluplných pracovných príležitostí pre ľudí so znevýhodnením. Táto kolekcia totiž vznikla v rámci projektu Druhý život látkam, zo zostatkových látok priamo z obchodného domu IKEA Bratislava, a vytvorili ju ľudia s kombinovaným a mentálnym postihnutím z Domu Svitania v Jakubove.Nechávajú si Slováci nákupy na poslednú chvíľu? "Počas tretieho adventného týždňa IKEA Bratislava privítala viac ako 45 000 návštevníkov a celkové tržby IKEA Bratislava sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zvýšili o 15,13%," hovorí Eleni Kliamenaki , Country Selling Manager IKEA CZHUSK. Počas zvýšeného predaja a prílivu zákazníkov IKEA zabezpečuje dostatočné zásoby a dopĺňanie tovaru. Cez víkendy sú posilnené smeny zamestnancov tak, aby boli zákazníci čo najlepšie obslúžení.Ak však predsa len preferujete nákupy z pohodlia domova, väčšina rôznych e-shopov ešte stále garantuje doručenie tovaru do Vianoc. V rámci služby Nákup online doručenie do Vianoc IKEA garantovať už nemôže, ale oplatí sa počkať na ďalšie prekvapenie, ktoré na nás v tomto období chystá. Od 19.12.2019 spúšťa IKEA svoj vianočný výpredaj, ktorý bude trvať do 8. januára 2020. Vianočný výpredaj zahŕňa niekoľko stoviek produktov z celého sortimentu - od nábytku až po doplnky. Môžete sa tešiť na zľavy až do výšky 50%.Ak ešte stále nemáte vianočný stromček, nezúfajte. Čaká na vás pred obchodným domom IKEA Bratislava a je k dispozícii za jednotnú cenu 19,99 eur. Zákazníci dostávajú pri kúpe stromčeka späť na refundačnej karte 10 €, ktoré môžu využiť na ďalší nákup v IKEA v období od 2. januára do 31. marca 2020. Rovnako tak majú možnosť priniesť po Vianociach stromček naspäť do obchodného domu IKEA. Vrátené stromčeky budú následne ekologicky zhodnotené.Pri nákupe v IKEA sa nemusíte obávať, či sa bude vami vybraný darček páčiť. Nepoužitý a nepoškodený tovar je totiž možné vrátiť až do 365 dní od jeho nákupu. Peniaze za tovar sa vrátia rovnakým spôsobom, akým bola uskutočnená platba. Stačí iba prísť s nepoužitým tovarom do obchodného domu a predložiť pokladničný blok alebo kartu IKEA Family, ktorá bola použitá pri nákupe.Oddýchnite si počas sviatkov a zastavte sa na chvíľu. IKEA Bratislava bude zatvorená 24.-26. decembra a 1. januára 2019. Dňa 31. decembra 2019 bude obchodný dom IKEA Bratislava otvorený od 9:00 do 16:00. Ostatné dni vás zamestnanci IKEA Bratislava s radosťou privítajú od 9:00 do 21:00.