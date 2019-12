Akreditačné štandardy budú známe koncom februára 2020

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. decembra (TASR) – Finálne znenie akreditačných štandardov pre vysoké školstvo bude známe koncom februára 2020, prípadne v marci. Ako uviedol pre TASR predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer, verejnosť mohla pripomienky k štandardom zasielať do štvrtka 5. decembra.poznamenal Redhammer. Ako dodal, následne agentúra upraví návrh štandardov do finálneho znenia.dodal predseda výkonnej rady SAAVŠ.Podľa Redhammera pripomienky k akreditačným štandardom mohol podať každý. Ako dodal, je ich veľa, mnoho z nich bolo doručených až v posledný deň.SAAVŠ vypracovala návrh akreditačných štandardov, ktoré mohla verejnosť pripomienkovať do 5. decembra. Redhammer tvrdí, že ide o dokument, ktorý prvýkrát určuje akreditačné štandardy ako požiadavky podmieňujúce udelenie akreditácií vysokým školám v súlade s európskymi odporúčaniami. Návrh obsahuje tri základné časti zamerané na kvalitu vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania vysokých škôl, na akreditáciu študijných programov a na akreditáciu práv habilitačných a inauguračných konaní.