Akrobatické lyžovanie: Sezóna bez Slovákov sa začne v nedeľu v Modene

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kalendár SP v akrobatickom lyžovaní 2019/2020:



3. novembra: Modena (Tal.), Big Air



21. - 23. novembra: Stubai (Rak.), slopestyle



5. - 7. decembra: Val Thorens (Fr.), skikros



7. decembra: Ruka (Fín.), moguls



11. - 13. decembra: Copper Mountain (USA), U-rampa



12. - 14. decembra: Montafon (Švaj.), skikros



12. - 14. decembra: Peking (Čína), Big Air



14. - 15. decembra: Thaiwoo (Čína), moguls, dual moguls



17. decembra: Arosa (Švaj.), skikros



19. - 21. decembra: Atlanta (USA), Big Air



19. - 21. decembra: Secret Garden (Čína), U-rampa



20. - 22. decembra: Innichen (Tal.), skikros



21. - 22. decembra: Lotus Mountain (Čína), skoky, tímové skoky







9. - 11. januára: Font Romeu (Fr.), slopestyle



17. - 18. januára: Nakiska (Kan.), skikros



17. - 18. januára: Seiser Alm (Tal.), slopestyle



24. - 26. januára: Idre Fjäll (Švéd.), skikros



25. januára: Tremblant (Kan.), moguls



29. januára - 1. februára: Mammoth Mountain (USA), U-rampa, skikros



31. januára - 1. februára: Megeve (Fr.), skikros



1. februára: Calgary (Kan.), moguls



6. - 8. februára: Deer Valley (USA), moguls, skoky, dual moguls



7. - 9. februára: Feldberg (Nem.), skikros



12. - 15. februára: Calgary (Kan.), U-rampa, slopestyle



15. februára: Tbilisi (Gruz.), skoky



22. februára: Raubiči (Biel.), skoky



22. - 23. februára: Sunny Valley (Rus.), skikros



22. - 23. februára: Tazawako (Jap.), moguls, dual moguls



28. - 29. februára: Deštné v Orlických horách (ČR), Big Air



28. februára - 1. marca: Almaty (Kaz.), dual moguls, skoky



7. - 8. marca: Krasnojarsk (Rus.), moguls, skoky



13. - 15. marca: Idre Fjäll (Švéd.), moguls, dual moguls



14. marca: Veysonnaz (Švaj.), skikros



19. - 21. marca: Silvaplana (Švaj.), slopestyle

Modena 1. novembra (TASR) - V nedeľu sa naplno rozbehne sezóna Svetového pohára v akrobatickom lyžovaní. Po septembrovej predstihovke na U-rampe v novozélandskej Cardrone je v talianskej Modene na programe prvá súťaž v disciplíne Big Air.Práve v nej a v slopestyle malo Slovensko v predchádzajúcich zimách zastúpenie vďaka olympioničke Zuzane Stromkovej, ktorá sa však začiatkom októbra stala matkou a vynechá ročník. Všetci slovenskí reprezentanti sa sústredia na Európsky pohár, kde budú okrem Big Air a slopestyle súťažiť aj v skikrose. Spoliehajú sa predovšetkým na Michala Oravca, ktorý sa v rámci prípravy zúčastnil na FIS pretekoch v skoku do vody v Rakúsku a obsadil štvrté miesto v kategórii mužov." povedal reprezentačný tréner Tomáš Murgáč.Podujatia SP na severnej pologuli vypuknú v nedeľu večerným finále Big Air pod umelým osvetlením. Do Modeny zavítal seriál prvýkrát v minulej zime, organizátori z Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) tentoraz sľubujú ešte nabitejšiu štartovú listinu. Kvalifikácia sa uskutoční predpoludním (muži 9.35/11.40, ženy 13.40), vo finále (17.00) sa predstaví desať mužov a šesť žien. Nebude chýbať obhajca glóbusu za túto disciplínu Andri Ragettli zo Švajčiarska, medzi ženami si zmerajú sily všetky tri akrobatické lyžiarky, ktoré skončili v Taliansku na pódiu vlani: Nemka Kea Kühnelová, Švajčiarka Sarah Höfflinová aj ďalšia Nemka Mathilde Gremaudová.Koncom novembra je ešte na programe slopestyle v rakúskom rezorte Stubai, hlavná porcia súťaží sa bude konať od decembra do marcového finále slopestyle vo švajčiarskej Silvaplane. SP má v kalendári okrem tradičných zastávok v lyžiarsky silných krajinách aj dejiská v Číne, Gruzínsku či Bielorusku.