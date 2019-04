Aktivisti, ktorí vyliezli na ťažobnú vežu,nespáchali trestný čin

Na archívnej snímke občania s transparentom počas protestu Solidarita s aktivistami a aktivistkami Greenpeace. Foto: TASR - Jaroslav Novák Na archívnej snímke občania s transparentom počas protestu Solidarita s aktivistami a aktivistkami Greenpeace. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nováky/Trenčín 26. apríla - Aktivisti a aktivistky, ktorí vlani vyliezli na ťažobnú vežu nováckej bane, nespáchali trestný čin všeobecného ohrozenia. Rozhodlo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne a prípad postúpilo Obvodnému banskému úradu v Prievidzi. Ten by ho mal ďalej posudzovať v priestupkovom konaní. TASR to v piatok potvrdil trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.Organizácia Greenpeace Slovensko v piatok ďalej informovala, že z uznesenia policajného vyšetrovateľa vyplýva, že skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie, najmä vzhľadom na spôsob jeho vykonania, následky a okolnosti, za ktorých bol spáchaný, nie je zločinom všeobecného ohrozenia. Nedošlo totiž podľa neho k naplneniu všetkých znakov objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu a konanie osôb možno klasifikovať ako priestupok."Rozhodnutie vyšetrovateľa potvrdilo to, čo sme vysvetľovali od začiatku. Aktivisti a aktivistky Greenpeace nespáchali žiadny trestný čin, a teda neohrozili nikoho zdravie, život ani majetok. V súčasnosti čelíme závažnej situácii klimatickej zmeny a tento počin aktivistov a aktivistiek bol aktom odvahy a nie zločinu. Aktivizmus nesmie byť trestaný," uviedla riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.Dvanásti aktivisti a aktivistky zo Slovenska, Českej republiky, Fínska, Nemecka a Belgicka vyvesili vlani 28. novembra na ťažobnú vežu uhoľnej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza transparent s odkazom Skončite dobu uhoľnú. Protestovali tak proti ťažbe uhlia. Za svoj skutok boli najskôr stíhaní väzobne, na príkaz generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára sa po niekoľkých dňoch dostali na slobodu.