Aktivisti odmietajú Šimkovičovej obvinenia hercov SND, vyzývajú ju na predloženie dôkazov

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) obviňuje hercov Slovenského národného divadla (SND) z obťažovania divákov čítaním vyjadrení po predstaveniach. Tieto "výlevy" ale podľa ministerky nie sú ich vlastné, tvrdí, že pre hercov ich píšu aktivisti z mimovládnych organizácií.



"Slúžia cudzím, čítajú, čo im dajú do ruky a tvária sa pritom ako slobodné bytosti s vlastnými názormi a postojmi. Rozprávajú čosi o cenzúre, konci demokracie, ohrození kultúry - bez akýchkoľvek faktov. Slúžia tak pritom za každého režimu," napísala Šimkovičová na sociálnej sieti. Zároveň podľa nej napriek tomu, že hovoria o slobode a demokracii, neakceptujú vôľu ľudu, ktorý rozhodol v slobodných voľbách.



"Chceli by robiť prevrat na ulici alebo na javisku. Hŕstka chce rozkázať národu, ako má žiť a čo si má myslieť," píše ďalej šéfka rezortu kultúry, odkazujúc na utajovanú správu, ktorú v utorok 21. januára v parlamente čítal predseda vlády



"Výsledkom má byť zvrhnutie súčasnej demokraticky zvolenej vlády. Opakujem, že toto všetko robia premyslene a s jasným zámerom, majúc pritom falošne na perách slová ako demokracia a sloboda," tvrdí ďalej ministerka.



23.1.2025 (SITA.sk) - Výbor Kultúrneho štrajku platformy Otvorená Kultúra! vyzýva ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS ), nech predloží dôkazy o tom, že sú pracujúci v kultúre riadení zo zahraničia, alebo nech prestane klamať.Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení aktivistov, vymedzujú sa aj voči vyjadreniam ministerky o tom, že herci a herečky Slovenského národného divadla obťažujú ľudí v publiku "výlevmi", keď hovoria o požiadavkách ľudí z oblasti kultúry."Ministerka tvrdí, že herci a herečky hovoria o ohrození kultúry bez akýchkoľvek faktov. Otvorená Kultúra! a výbor Kultúrneho štrajku v októbri zverejnili na svojich weboch správu o zlyhaniach ministerstva kultúry plnú početných faktov, na ktoré ministerstvo nereaguje. Správa dokladá rozsiahle zlyhania v ministerstvom spravovaných inštitúciách, ktoré už vyústili do zrušenia medzinárodných spoluprác s inštitúciami ako Slovenská národná galéria a Slovenské národné divadlo," zdôraznili aktivisti.Šimkovičová sa podľa aktivistov po roku od volieb stále odvoláva na ich výsledky, ktoré ju podľa nej oprávňujú k akýmkoľvek krokom. "Pripomíname, že deštrukčné kroky ministerstva sú v rozpore s Programovým vyhlásením vlády. SNS sa navyše podľa prieskumov dlhodobo nachádza pod hranicou zvoliteľnosti do národnej rady a v eurovoľbách získala 1,9 percenta hlasov," zdôraznili aktivisti.Zároveň dodali, že pravá ruka ministerky, generálny riaditeľ služobného úradu rezortu Lukáš Machala , nikdy nebol zvolený občanmi SR a jeho rola na ministerstve by mala byť administratívna. "Machala chce pritom bez akéhokoľvek mandátu od občanov a občianok krajiny zásadne reorganizovať kultúrne inštitúcie na Slovensku," dodali aktivisti.