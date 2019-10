Aktivisti odovzdali petíciu za zákaz kožušinového chovu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. októbra (TASR) - Aktivisti zo združenia Humánny pokrok odovzdali v utorok do parlamentu petíciu s 76.840 podpismi, ktorá žiada zákaz kožušinového chovu. Petíciu spustili v marci tohto roka. Ich požiadavky si osvojila poslankyňa Národnej rady (NR) SR Eva Antošová (SNS), ktorá predložila novelu zákona o veterinárnej starostlivosti.Návrh obsahuje zákaz chovu a usmrtenia kožušinových zvierat na účely získania kožušín. Má sa o ňom definitívne hlasovať na aktuálnej schôdzi pléna.povedal v utorok novinárom predseda združenia Martin Smrek.doplnil.Aktivisti upozornili, že aj módny priemysel ukazuje, že kožušiny sú už v dnešnej dobe zbytočné. Smrek doplnil, že už 13 európskych krajín zakázalo kožušinové farmy.Podľa návrhu Antošovej by mohol byť na účely získania kožušín zakázaný chov zajaca poľného, líšky hrdzavej, nutrie, činčily, norky a fretky.Novela predpokladá, že sa zakáže chov a usmrtenie králikov za účelom získania kožušín. Zákaz by sa podľa návrhu netýkal tzv. drobnochovateľov. Výnimkou v zákaze by bol teda chov a usmrtenie králikov, pokiaľ sú ich kožušiny využité na osobnú spotrebu chovateľa a jemu blízkych osôb.V novele pôvodne Antošová navrhovala aj trojročné prechodné obdobie pre existujúce chovy zvierat pre kožušiny, zmeniť by ho mala na štvorročné obdobie.doplnila poslankyňa v dôvodovej správe.