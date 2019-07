Aktivisti protestovali v Zürichu pred bankou, polícia ich rozohnala

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 8. júla (TASR) - Zhruba dve desiatky demonštrantov zadržala v pondelok polícia v švajčiarskom meste Zürich na environmentálnom proteste, ktorý sa uskutočnil pred vstupom do tamojšej pobočky banky Credit Suisse. Polícia tiež oznámila, že sa jej podarilo z miesta odstrániť všetkých demonštrantov, ktorí vstup do zmienenej pobočky jednej z švajčiarskych bánk blokovali, píše agentúra AP.Vstup do banky blokovalo podľa polície od rána zhruba 70 aktivistov. Polícii sa ich podarilo dostať preč približne po troch hodinách. Niektorí z aktivistov sa na mieste pripútali k rôznym predmetom, a polícia ich tak musela odstrihnúť. Iní odmietali odísť po vlastných nohách a tak ich policajti museli odniesť.Aktivisti pred bankou držali transparent s nápisom obviňujúcim Credit Suisse z podporovania mimoriadne zlého stavu klímy.V čase, keď polícia demonštrantov začala z miesta vyháňať, informovali o tom aj aktivisti zo skupiny Collective Climate Justice."Polícia začala rozháňať pokojný protest pred hlavným vstupom do Credit Suisse na námestí Paradeplatz v Zürichu. Aktívne tak chráni environmentálne deštruktívne záujmy Credit Suisse a stavia sa proti budúcnosti bez fosílnych palív a priateľskej voči klíme. Sme šokovaní!" napísali na Twitteri.Podobný protest v sede mal podľa polície i aktivistov neskôr v pondelok prebiehať aj pred vstupom do pobočky banky UBS v Bazileji.