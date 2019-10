Aktivisti v Bratislave plánujú novú petíciu za zákaz hazardu v meste

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. októbra (TASR) – V Bratislave sa plánuje nová petícia za zákaz hazardu. Petičný výbor majú tvoriť občianski aktivisti a nie bratislavský primátor a starostovia, ako to bolo v minulosti. Hlavné mesto i mestské časti však chcú občiansku petíciu podporiť. Pre TASR to potvrdili oslovení zástupcovia mesta, mestských častí i aktivisti. Asociácia zábavy a hier (AZAH) tvrdí, že Bratislava tak bude na najlepšej ceste objaviť sa na mape nelegálneho hazardu, kde už neplatia žiadne pravidlá, odvody či ochrana hráčov.Peter Beňa z iniciatívy Zastavme hazard pre TASR uviedol, že momentálne sú v. O podrobnostiach chcú informovať v najbližších týždňoch. Na to, či sa má plánovaná petícia opäť týkať snahy o celoplošný a úplný zákaz hazardu na území Bratislavy, povedal, žeMesto Bratislava TASR informovalo o tom, že má záujem naďalej komplexne sa vyrovnať s hazardom na svojom území.povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla. Bratislavskí starostovia sa v októbri dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá by mala začať komunikovať o podmienkach vytvorenia novej petície s hlavným mestom, občianskymi združeniami a aktivistami. V uplynulých dňoch sa pracovná skupina už aj stretla.Primátor Bratislavy Matúš Vallo si myslí, že regulácia herní a hazardu by mala byť omnoho prísnejšia.povedal.Hovorkyňa AZAH Dominika Lukáčová tvrdí, že zo strany vedenia mesta nie je vôľa riešiť veci konštruktívne.povedala.Absolútny zákaz herní v Bratislave platil od mája 2017 do 28. decembra 2018. Herne sa po vypršaní licencií už nemali nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách na obchod, kultúru či verejnú zábavu. Návrh celoplošného zákazu herní vychádzal z petície, ktorú spustili v máji 2015 vtedajší primátor Ivo Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Petíciu podporilo celkovo 136.139 obyvateľov, platných bolo 98.118 podpisov. Podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave však následne prijaté VZN nebolo v súlade so zákonom. S jej argumentmi sa v júni 2018 stotožnil aj Krajský súd v Bratislave.