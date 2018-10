Aktivisti vítajú novelu zákona o hazardných hrách, odmietajú zákazy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. októbra (TASR) - Na potrebe dialógu všetkých zainteresovaných strán, regulácii a odmietnutí zákazov sa zhodli účastníci bratislavskej konferencie. O novele zákona o hazardných hrách, ktorá je v parlamente v druhom čítaní, na nej diskutovali predstavitelia občianskej spoločnosti aj odborníci z rôznych oblastí. TASR o záveroch konferencie infomoval zástupca riaditeľa Aliancie za čistú hru – Clarify Tomáš Szmrecsányi.Združeniu podľa jeho slov nestačí zvýšenie minimálneho počtu prístrojov v jednej prevádzke na 15.myslí si jeho riaditeľ Rafael Rafaj, ktorý ktizizuje aj to, že zatiaľ neexistuje aktuálna koncepcia štátnej politiky pre hazard a digitálne závislosti.Podľa Szmrecsányiho rezort financií mohol využiť aj ďalší návrh aliancie na adresnú reguláciu v obciach ako alternatívu k zákazom. Tie podľa neho neriešia podstatu, pretože hráči sa presunú zo zatvorených herní na online.Šéfka neziskovej organizácie Trojlístok Gabriela Šostáková si myslí, že štát aj samosprávy by mali viac pomáhať neziskovému sektoru. Navrhuje, aby sa v zákone určil podiel financií z príjmu štátneho rozpočtu a príjmov obcí z hazardu na sanáciu negatívnej stopy, ktorú hazard zanecháva najmä na rodinách ľudí, ktorí mu prepadli.Riaditeľ Asociácie stávkových spoločností Peter Papanek privítal liberalizáciu online priestoru. Po novom sa majú sprístupniť prevádzkovateľom hazardných hier licencie nielen na online stávkové hry, ale aj na internetové herne a kasína. Po získaní licencie sa na každého budú vzťahovať prísne pravidlá. Subjekty, ktoré doposiaľ neboli licencované, budú oproti súčasnosti na Slovensku platiť aj odvody.K zefektívneniu dozoru nad hazardom má podľa novely prispieť vytvorenie špecializovanej inštitúcie, ktorej výhradnou kompetenciou bude regulácia v oblasti hazardných hier. Rafaj by podľa svojich slov privítal, aby mal nový úrad zriadenú aj dozornú radu zo zástupcov odbornej a občianskej spoločnosti. Mal by tiež podľa neho riešiť aj problematiku moderných závislostí.Diskusiu aliancia zorganizovala v spolupraci s neziskovou organizáciou Trojlístok.