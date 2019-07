Aktivistka Gannuškinová dostala za účasť na proteste vysokú pokutu

Archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 30. júla (TASR) - Prominentnej ruskej ľudskoprávnej aktivistke Svetlane Gannuškinovej vymeral v utorok ruský súd vysokú finančnú pokutu za to, že sa nedávno zúčastnila na malej demonštrácii na moskovskom Červenom námestí. Informovala o tom agentúra AP.Gannuškinová dostala podľa vyhlásenia ruskej ľudskoprávnej organizácie Memorial pokutu vo výške 150.000 rubľov (2116 eur).Gannuškinová je prominentnou aktivistkou, spoluzakladateľkou Memorialu a tiež laureátkou medzinárodnej ceny Right Livelihood Award, označovanej aj ako alternatívna Nobelova cena, ktoré jej udelili v roku 2016.Vysokú finančnú pokutu dostala za účasť na júlovej demonštrácii na moskovskom Červenom námestí, ktorá sa konala pri príležitosti 10. výročia únosu a vraždy Natalie Estemirovovej, poprednej ruskej novinárky a aktivistky, ktorá taktiež pracovala aj pre organizáciu Memorial. Pokutu okrem účasti na proteste dostala podľa AP Gannuškinová aj za to, že sa sťažovala, že vražda Estemirovovej nebola dosiaľ adekvátne vyšetrená.Pokutu vo výške 10.000 rubľov (141 eur) za účasť na zmienenej demonštrácii dostal aj šéf organizácie Memorial Alexander Čerkasov.