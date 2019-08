Aktivistka Thunbergová pokračuje v štrajku za klímu na palube jachty

Na snímke švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová pózuje fotografom na palube jachty Malizia v prístave juhoanglického Plymouthu 13. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 16. augusta (TASR) - Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová vystavila v piatok na palube pretekárskej jachty, ktorou sa aktuálne plaví do New Yorku, svoj už ikonický rukou písaný transparent oznamujúci, že pokračuje vza klímu. S odvolaním sa na Thunbergovej príspevky na sociálnych sieťach Twitter a Instagram o tom informovala agentúra DPA.Thunbergová vo svojich príspevkoch zverejnila fotografiu, na ktorej pózuje na palube jachty s transparentom oznamujúcim pokračovanie v štrajku, pričom za jej chrbtom vidieť veľkú vlnu. Fotografiu doplnila komentárom, v ktorom oznamuje, že ide o 52. týždeň školského štrajku. Zverejnila tiež aktuálne súradnice jachty.Agentúra DPA pripomína, že 16-ročná aktivistka začala protestovať vlani 20. augusta pred budovou švédskeho parlamentu a politikov svojej krajiny žiadala, aby urobili viac v boji proti klimatickým zmenám. Svojím štrajkom inšpirovala mladých ľudí v Európe aj inde vo svete k vlne protestov známych ako "Piatky za budúcnosť".Thunbergová odmieta cestovať lietadlom, ktoré produkuje emisie oxidu uhličitého. Do Spojených štátov sa teraz plaví na pretekárskej jachte Malizia vybavenej solárnymi panelmi a vodnými turbínami, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Týmto spôsobom chce dosiahnuť, aby jej cesta nezanechala žiadnu uhlíkovú stopu.Pri plavbe do USA ju sprevádzajú nemecký kapitán Boris Herrmann, jej otec Svante Thunberg, člen monackej kniežacej rodiny Pierre Casiraghi a švédsky dokumentarista Nathan Grossman.Pretekárska jachta vyrazila na more v stredu z prístavu v juhoanglickom Plymouthe. Približne dva týždne by sa mala plaviť do USA, kde sa Thunbergová zúčastní na environmentálnych protestoch a na klimatickom summite OSN.Na palube jachty panujú sparťanské podmienky — nie sú tam sprchy ani toalety a namiesto postelí sú k dispozícii len úzke kóje.Thunbergová sa má počas svojho pobytu v USA zúčastniť 23. septembra na klimatickom summite OSN v New Yorku a na protestoch za ochranu klímy (20. a 27. septembra).Ekologickosť plavby mladej aktivistky do USA však medzičasom spochybnili viaceré médiá. Český moreplavec Rudolf Krautschneider napríklad v rozhovore pre portál iDNES.cz poukázal na vysokú produkciu emisií už len pri výrobe takej jachty a skonštatoval, že odpad prirodzene produkuje jachta aj motorom, bez ktorého by ani nevyplávala z prístavu. Ak by podľa neho všetci ľudia, ktorí ročne cestujú cez Atlantik, použili namiesto lietadla jachtu, akou sa plaví Thunbergová,