Aktivistky ťažia z vysokej volebnej účasti, zbierajú podpisy pod petíciu Za lepšiu ochranu prírody

Parlamentné voľby na Slovensku 2020: Online (minúta po minúte)

Zastavia sa aj starší ľudia

Vyzbierali desaťtisíce podpisov

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.2.2020 - Z vysokej volebnej účasti ťažia aktivistky, ktoré pred vchodom k volebných miestnostiam v ZUŠ na Mozartovej ulici v Trnave zbierajú podpisy pod petíciu Za lepšiu ochranu prírody, ktorú iniciovalo Lesoochranárske zoskupenie VLK.V priebehu niekoľkých hodín zozbierali viac ako 700 podpisov, každú hodinu pribúda ďalších približne sto. Ľudí s ponukou pridať svoj podpis pod petíciu oslovujú po ich odchode z volebných miestností.„Darí sa nám veľmi dobre, na Mozartovej máme viac ako 700 podpisov a ešte niekoľko hodín pred sebou. Som príjemne prekvapená, koľko starších ľudí sa tu zastaví. Na druhej strane som smutná, keď idú rodičia s malými deťmi a povedia, že nie. To ma vždy trochu zamrzí,“ povedala aktivistka Katarína Slováková.V priestoroch ZUŠ na Mozartovej ulici v Trnave sú štyri volebné miestnosti, voličská účasť sa v nich popoludní blížila k päťdesiatim percentám. Podpisy pod petíciu Za lepšiu ochranu prírody, zbierali aktivisti v Trnave aj na ďalších dvoch miestach pred volebnými miestnosťami, ale tam len dopoludnia.Cieľom iniciátorov petície Lesoochranárskeho zoskupenia VLK je podľa Slovákovej presadiť desať percent území v chránených oblastiach, do ktorých by nezasahoval človek, ako aj niektoré ďalšie ochranárske požiadavky.Ak petíciu podpíše viac ako 100-tisíc ľudí, bude sa ňou musieť zaoberať novozvolený parlament. Do dnešného dňa malo zoskupenie VLK vyzbieraných viac ako 52-tisíc podpisov.