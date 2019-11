Aktivistu zavraždeného kritika vlády v Kambodži prepustili

Kambodžskí vojaci južne od Phnom Péhnu 14. júla 2014. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Phnom Penh 29. novembra (TASR) - Mestský súd v kambodžskej metropole Phnom Panh rozhodol v piatok o podmienečnom prepustení aktivistu Kong Raiyu, ktorý by inak vo väzení strávil dokopy dva roky za to, že na internete ponúkal na predaj tričká s obrázkom zavraždeného kritika vlády Kem Leya. Informoval o tom právnik spomínaného disidenta, píše agentúra DPA.Aktivistu zadržali v júli deň pred tretím výročím zavraždenia prominentného politického komentátora Leya a obvinili ho z "podnecovania spáchania zločinu". Vo väzení strávil 18 mesiacov v rokoch 2015-17.Ley, pravidelný kritik vlády dlhoročného premiéra Hun Sena, bol zastrelený 10. júla 2016 v obchode na benzínovej pumpe v kambodžskom hlavnom meste Phnom Penh.Mnohí Kambodžania sú presvedčení, že jeho vražda bola politicky motivovaná a že strelec, ktorý bol v roku 2017 odsúdený na doživotie, nekonal sám. Ľudskoprávne skupiny tento rok pri príležitosti výročia jeho vraždy zopakovali výzvy na "jej dôkladné a efektívne vyšetrenie".Univerzitný študent Raiya má byť z väzenia prepustený v piatok popoludní. Dôvodom sú obavy o jeho zdravotný stav, ako aj to, že je otcom malého dieťaťa a stará sa o svoju starnúcu matku. Raia navyše prisľúbil, že sa dostaví na súd, ak bude predvolaný, dodal jeho právnik.