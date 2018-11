Aktivita v nemeckom stavebnom sektore v októbri klesla

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. novembra (TASR) - Aktivita v nemeckom stavebnom sektore zaznamenala v októbri prvý pokles za sedem mesiacov. Uviedla to v stredu spoločnosť IHS Markit.Index nákupných manažérov IHS Markit pre nemecký stavebný sektor dosiahol v októbri 49,8 bodu oproti 50,2 bodu v septembri. Sektor tak zaznamenal pokles, nakoľko rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Je to prvý pokles od marca.Z jednotlivých oblastí v stavebnom sektore sa pod to najviac podpísala oblasť bytovej výstavby, kde aktivita klesla prvýkrát od marca. Pokles aktivity, rovnako prvý od marca, zaznamenala aj oblasť komerčných stavieb, ktorá zahrňuje obchody, sklady a kancelárske priestory. Rozsah jej poklesu však nebol taký výrazný ako v prípade bytovej výstavby.Iba oblasť inžinierskych stavieb zaznamenala rast. V tomto prípade to bol zasa obrat oproti septembru, keď práve oblasť inžinierskych stavieb evidovala pokles.povedal ekonóm IHS Markit Phil Smith.Ako dodal, pozitívom v rámci súčasných nepriaznivých údajov je, že nové objednávky opäť zaznamenali rast. To by mohlo do určitej miery podporiť aktivitu v stavebnom sektore v krátkodobom horizonte.