Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v auguste vzrástla

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. septembra (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny síce v auguste vzrástla o niečo viac, ako naznačil rýchly odhad, ale jej tempo zostalo mierne. Motorom rastu súkromného sektora bol totiž opäť len sektor služieb, zatiaľ čo aktivita vo výrobnom sektore ďalej klesá. Vyplýva to zo spresnených údajov spoločnosti IHS Markit.Najnovší prieskum ukázal, že kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov sa v auguste zvýšil na 51,9 bodu z 51,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Rýchly odhad pritom signalizoval, že stúpne na 51,8 bodu.Markit pripomína, že pokračuje trend výrazného rozdielu medzi výkonnosťou sektora služieb a výroby. Zatiaľ čo sektor služieb pokračuje v solídnom raste, výrobný sektor zápasí s poklesom už sedem mesiacov v rade.Konkrétne, spresnený PMI dominantného sektora služieb, ktorý napovedá, ako sa bude vyvíjať situácia v celej škále firiem od veľkých bánk po malé reštaurácie a opravovne, v auguste stúpol na 53,5 (namiesto 53,4 bodu pri rýchlom odhade) z 53,2 bodu v júli a je najvyšší za dva mesiace.Aj PMI výrobného sektora sa v auguste zvýšil, ale len na 47 bodov zo 46,5 bodu v júli. Zostal tak hlboko pod zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v danom odvetví od jej rastu. Júlová hodnota indexu bola najnižšia od decembra 2012.Čo sa týka kľúčových krajín eurozóny, najvyšší PMI súkromného sektora zaznamenalo Francúzsko, a to 52,9 bodu, čo je jeho deväťmesačné maximum. Druhé bolo Španielsko s PMI 52,6 bodu (štvormesačné maximum), tretie Írsko (51,8 bodu), po ktorom nasledovalo Nemecko (51,7 bodu, dvojmesačné maximum). Len taliansky PMI v auguste klesol, a to na 50,3 bodu, čo predstavuje dvojmesačné minimum.Eurozóna tak aj naďalej čelí slabému a nevyváženému hospodárskemu rastu, skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit, ktorý euroregiónu predpovedá v aktuálnom 3. kvartáli expanziu ekonomiky len o 0,2 %. Williamson zároveň pripomenul, že konečný výsledok môže byť ešte slabší. Kľúčovou otázkou podľa neho je, ako dlho môžu pretrvávať rozdiely vo výkone jednotlivých odvetví, a kedy sa oslabenie výrobného sektora rozšíri aj na služby a domácnosti.