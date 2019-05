Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny klesla menej, ako naznačil odhad

Eurozóna Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 3. mája (TASR) - Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny aj v apríli klesla, ale miernejšie ako naznačoval predbežný odhad. Vyplýva to zo spresneného prieskumu spoločnosti IHS Markit.Podľa konečných výsledkov Markit index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny sa v apríli zvýšil na 47,9 zo 47,5 bodu v marci. Spresnená hodnota aprílového indexu je vyššia ako 47,8 bodu pri rýchlom odhade. Ale zároveň zostala pod hranicou 50 bodov, čo znamená, že aktivita v danom odvetví stále klesá. PMI výrobného sektora je nižší ako 50 bodov už tri mesiace po sebe.Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit, na základe týchto výsledkov odhaduje, že produkcia výrobného sektora eurozóny sa v 1. štvrťroku znížila približne o 1 %. To signalizuje, že odvetvie bude aj v 2. štvrťroku pôsobiť ako brzda rastu ekonomiky, povedal Williamson.Prieskum tiež odhalil, že nové objednávky sa v apríli znížili v dôsledku pretrvávajúceho slabého zahraničného dopytu, čo naznačuje, že produkcia aj v budúcnosti opäť klesne. Napriek tomu sú firmy naďalej presvedčené, že ich produkcia v nasledujúcich 12 mesiacoch ožije a začne znova rásť.Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, nemecký PMI sa v apríli mierne zvýšil na 44,4 zo 44,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci, ale bol nižší ako 44,5 bodu pri rýchlom odhade. Francúzsky PMI vzrástol na 50 bodov v apríli zo 49,7 bodu v marci, zatiaľ čo predbežný odhad signalizoval jeho pokles na 49,6 bodu. Taliansky PMI sa zvýšil na 49,1 v zo 47,4 bodu a prekonal predbežný odhad, podľa ktorého mal dosiahnuť 47,7 bodu. Španielsky PMI stúpol v apríli na 51,8 bodu z 50,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci.Najvyšší PMI výrobného sektora zaznamenalo v apríli Grécko, a to 56,6 bodu, čo predstavuje nárast z 54,7 bodu v marci.