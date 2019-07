Aktivita výrobného sektora eurozóny klesla viac, ako naznačil odhad

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 1. júla (TASR) - Výrobný sektor v eurozóne zostáva slabý. Jeho aktivita aj v júni klesla a viac, ako naznačil rýchly odhad. Navyše, prevádzkové podmienky sa ďalej zhoršujú a negatívny vývoj nových objednávok signalizuje, že tento trend bude pokračovať. Vyplýva to zo spresneného prieskumu spoločnosti IHS Markit.Podľa konečných výsledkov sa index nákupných manažérov z výrobného sektora eurozóny v júni znížil na 47,6 bodu z májových 47,7 bodu. Rýchly odhad pritom signalizoval, že by mal aspoň trochu vzrásť na 47,8 bodu.PMI výrobného sektora eurozóny tak už piaty mesiac po sebe zostal pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast daného odvetvia od jeho poklesu.Prieskum ukázal, že aj čiastkový index produkcie sa v júni znížil, piaty mesiac po sebe, a to na 48,5 zo 48,9 bodu v máji. A klesol aj index nových objednávok.Pokiaľ ide o jednotlivých krajiny eurozóny, výrobný sektor len troch z nich vykázal v júni PMI vyšší ako 50 bodov. Najhorší výsledok pritom zaznamenalo Nemecko, najväčšie hospodárstvo bloku. Presnejšie, jeho júnový PMI dosiahol 45 bodov bol menší ako 45,4 bodu pri rýchlom odhade.Najväčší PMI mal v júni výrobný sektor Grécka, a to 52,4 bodu, čo však bolo jeho 19-mesačné minimum. Druhé bolo Francúzsko s PMI 51,9 bodu. To bolo menej ako 52 bodov pri rýchlom odhade, ale najvyššia hodnota za deväť mesiacov. Nasledovalo Holandsko s PMI 50,7 bodu, čo predstavuje 72-mesačné minimum.Výrobné sektory ostatných štátov mali PMI nižšie ako 50 bodov, čo znamená pokles aktivity. Konkrétne írsky PMI dosiahol 49,8 bodu a bol najnižší za 73 mesiacov, taliansky na úrovni 48,4 bodu predstavoval trojmesačné minimum a španielsky PMI 47,9 bodu bol najmenší za 74 mesiacov.Prevádzkové podmienky firiem v eurozóne sú naďalej slabé. Dôvodom je náročné ekonomické prostredie v dôsledku napätia vo svetovom obchode a politickej neistoty, čo sa odrazilo na znížení objednávok, zvlášť exportných.Hlavný ekonóm IHS Markit Chris Williamsom v komentári k júnovým výsledkom uviedol, že výrobný sektor v júni pokračoval v poklese a dosiahol najslabší výsledok za šesť rokov. Výrobný sektor tak zavŕšil 2. štvrťrok s neuspokojivým výsledkom, čo bude mať podľa Williamsona negatívny vplyv na výkon ekonomiky.