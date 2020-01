Aktivity nemeckých „tajných“ sa možno obmedzia, môže za to kauza sledovania novinárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký najvyšší súd zvažuje uloženie prísnejších obmedzení vzťahujúcich sa na aktivity tamojšej Spolkovej spravodajskej služby (BND). Spolkový ústavný súd sa bude od utorka zaoberať žalobou, ktorú podali novinári a ľudskoprávni aktivisti, medzi nimi aj Reportéri bez hraníc , proti zákonu, ktorý upravuje právomoci BND. Rozsudok by mal byť známy počas nasledujúcich mesiacov.Žalobcovia tvrdia, že zákon z roku 2017 umožňuje sledovanie novinárov bez náležitého dôvodu, a to napríklad počas telefonovania so zahraničnými kolegami. Odkazujú pritom na správu nemeckého týždenníka Der Spiegel, podľa ktorého sledovala BND najmenej 50 telefónnych čísiel a e-mailových adries zahraničných novinárov.Nemecká vláda tvrdí, že obmedzenia BND znemožnia agentúre adekvátne reagovať na možné hrozby.