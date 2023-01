Aktívny začiatok roka v štýlovom športovom oblečení

Do fitka či na prechádzku

Ukážte svetu svoje pravé JA!

Jar v znamení hravých farieb

Keď prídu teplejšie jarné dni

Naštartujte vašu motiváciu s F&F Activewear

23.1.2023 (Webnoviny.sk) -Aktivít, ktorými môžete začať nový rok je nespočetne veľa. Či už sa jedná o beh, posilňovanie, alebo prechádzku zimnou prírodou, pri každej z nich by ste sa mali cítiť pohodlne a komfortne. Voľnosť pri športových aktivitách vám zabezpečí funkčné oblečenie F&F Activewear, v ktorom sa navyše budete cítiť štýlovo a neprehliadnuteľné. Najnovší rad športových kúskov britskej značky bol vytvorený s cieľom zlepšiť vaše zdravie a pohodu, pričom sa dá nosiť vo fitness centre, no aj mimo neho. Kolekcia dosahuje dokonalú rovnováhu medzi funkčnosťou a štýlom, a je vhodná naozaj pre všetkých. Viacúčelové kúsky splnia všetky vaše potreby.Do tohtoročného radu funkčného oblečenia značka F&F zakomponovala populárne bezšvové kúsky v zaujímavých dizajnoch, ktoré kladú ešte väčší dôraz na pohodlnosť a funkčnosť pri akýchkoľvek športoch. A nielen tých. Oblečenie tejto kolekcie dokonale využijete napríklad aj pri cestovaní, či kdekoľvek, kde sa potrebujete cítiť pohodlne a príjemne. Super mäkké legíny s potlačou určené na jogu teraz navyše prichádzajú vo vyhotovení z bavlnenej látky, ktorá je ešte komfortnejšia a viac priedušná. Navyše, látka je zaujímavá aj svojou štruktúrou a spracovaním. Nové tkaniny a materiály boli použité aj pri výrobe mikín a noviniek ako šortkové sety a trendové dvojdielne súpravy, ktoré dodajú vášmu outfitu nádych originality. V najnovšej kolekcii Activewear nechýbajú ani tričká v zaujímavom grafickom spracovaní s možnosťou ich ľahkej kombinácie.Nehanbite sa za váš štýl, každá z nás ho má jedinečný. Práve naopak, ukážte ho svetu. A ako inak, ak nie práve vďaka oblečeniu? Dokonca aj športovému. Túto sezónu sa módna značka F&F zamerala na to, aby vám priniesla nadčasové kúsky, ktoré sa ľahko obliekajú a sú vyrobené s ohľadom na dlhú životnosť a dostupnú cenu. Vyjadrite nadšenie z nového roka, napríklad s pomocou svetlejších a hravejších farieb. Hitom sú spomínané dvojdielne súpravy, ktoré sú vďaka hladkému vyhotoveniu bez švíkov pohodlnejšie než kedykoľvek predtým.Počas zimy sa vám určite zíde aj prešívaná bunda, ktorá vás dozaista udrží v teple. Rozžiarte v novom roku váš šatník bundou s kapucňou v troch nových farbách: jasnej ružovej, modrej alebo neutrálnej béžovej a mrazivých prechádzok sa viac báť nemusíte. Vďaka svojmu vyhotoveniu ju navyše dokonale skombinujete aj s potlačenými F&F legínami. Vašim najlepším priateľom v nasledujúcich mesiacoch budú jednoznačne aj fleecové bundy a mikiny s golierom na zips. Sú štýlové, dostupné a zahrejú vás pri každom športe.Aj keď je jar ešte v nedohľadne, pripraviť sa na ňu môžete už teraz. Britská značka F&F spustila nový trend, tzv. ZEST, ktorý sa celý nesie v ovocných farbách v kombinácií s hravou modrou farbou, retro grafikou a jednoduchosťou. Objavte nepoznanú stránku ovocia ako broskyňa, mango či klementínky a siahnite po kúskoch v zaujímavých farebných odtieňoch doplnených originálnym fontom. Počas jarných športov ako cyklistika či beh tak budete vyzerať naozaj štýlovo. Vychytený outfit na rannú prechádzku si však môžete vyskladať aj cez zimu. Stavte napríklad na reflexnú zateplenú súpravu, ktorú skombinujte s predĺženou vestou a teniskami. Výsledný look bude nadčasový a vďaka jednotlivým kúskom sa budete navyše cítiť pohodlne a bezpečne.Oslávte príchod jari a prvé slnečné lúče s novou kolekciou F&F SOUL SPACE RETREAT, ktorá bola vytvorená tak, aby vás po pochmúrnej zime rozveselila a nabudila novou energiou. Dizajny jednotlivých kúskov sú jednoduché a vyhotovené bez švíkov, čo poskytuje maximálny komfort. Optimistický a šťastný nádych navodzujú aj hravé motívy letných pásikov či tzv. tie-dye potlačí.Tento trend hrá celou škálou jarných farieb, od orchideovej ružovej po sýtu zelenú, ktoré ponúkajú osviežujúcu zmenu do nadchádzajúcich teplejších mesiacov. Ak sa pomaly chystáte na dovolenku, pre dokonalý cestovný outfit stavte jednoznačne na trendy dvojdielnu súpravu či retro teplákové šortky s elastickým pásom a elegantnými bočnými rozparkami z F&F. Veľmi prijemným materiálom na jar sú aj plyšové froté látky. Módna značka F&F navyše vyrába kúsky v ľahko kombinovateľných dizajnoch a z kvalitných materiálov, ktoré tak využijete nielen pri športe, ale aj pri posedení na brunchi.Ako začať rok aktívne a zostať aj po uplynutí prvých mesiacov motivovaná? Napríklad s novou kolekciou športového oblečenia F&F, na ktorej sa podieľala aj módna blogerka Rollin Funky. Kolekcia prináša hneď niekoľko kúskov, ktoré vás nabijú pozitívnou energiou a nabijú motiváciou do nového roka. Dominantnými kúskami sú práve bezšvové varianty poskytujúce dokonalé pohodlie. Zateplené dvojdielne súpravy, legíny s rôznymi potlačami či teplákové súpravy sú len príkladmi, ktoré dokážu podľa blogerky priniesť do pochmúrneho januára aj kúsok farby a radosti. Na jar zas dokáže dokonale navodiť atmosféru teplejšieho obdobia aj oblečenie v tónových farbách, s kontrastnými lemami a detailmi. Siahnite po kúskoch z F&F a zostaňte tak motivovaná, a spravte tento rok pre vás nezabudnuteľným!Informačný servis