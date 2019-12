Aktuálna obsadenosť vlakov ZSSK

Obsadenosť vybraných vlakov počas sviatočného obdobia (údaje aktuálne k 23. 12. 2019, uvádzame obsadenosť na 50 a viac %):







IC 521

Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48

88 %





R 601 HORALKY SEDITA

Bratislava hl. st. 06:13 – Košice 11:53

60 %





R 603 PSS LIŠIAK

Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53

95 %





R 605 Dargov

Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53

87 %





IC 523

Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48

95 %





R 607 ANDREA SHOP.SK

Bratislava hl. st. 12:13 – Košice 17:53

64 %





R 609 Spišan

Bratislava hl. st. 14:13 – Košice 19:53

75 %





IC 45

Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42

86 %





R 611 FIXINELA

Bratislava hl. st. 16:13 – Košice 21:53

57 %





EC 283 Metropolitan Slovenská strela

Praha hl. n. 17:44 – Bratislava hl. st. 21:50

100 %





IC 525

Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48

80 %





R 615 Zemplín

Bratislava hl. st. 22:53 – Humenné 06:33

78 %





Ex 220 Valašský expres

Žilina 07:28 – Praha hl. n. 12:39

59 %





R 604 Dargov

Košice 08:07 – Bratislava hl. st. 13:47

58 %





RR 960

Košice 09:10 – Mukačevo 14:00

62 %





R 606 Liptov

Košice 10:07 – Bratislava hl. st. 15:47

51 %





RR 962

Košice 12:01 – Mukačevo 16:53

68 %













IC 521

Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48

76 %













R 605 Dargov

Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53

55 %





IC 523

Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48

92 %





Ex 220 Valašský expres

Žilina 07:28 – Praha hl. n. 12:39

81 %





IC 522

Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02

96 %





R 614 Zemplín

Humenné 21:54 – Bratislava hl. st. 05:49

68 %













R 601 HORALKY SEDITA

Bratislava hl. st. 06:13 – Košice 11:53

71 %





R 603 PSS LIŠIAK

Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53

76 %





R 605 Dargov

Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53

79 %





IC 523

Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48

74 %





IC 45

Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42

52 %





EC 283 Metropolitan Slovenská strela

Praha hl. n. 17:44 – Bratislava hl. st. 21:50

66 %





IC 44

Košice 07:11 – Wien Hbf 13:21

54 %





Ex 220 Valašský expres

Žilina 07:28 – Praha hl. n. 12:39

81 %





R 604 Dargov

Košice 08:07 – Bratislava hl. st. 13:47

62 %





R 606 Liptov

Košice 10:07 – Bratislava hl. st. 15:47

72 %





IC 522

Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02

56 %





EN 442 Slovakia

Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:56

59 %













IC 522

Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02

64 %





EN 442 Slovakia

Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:56

70 %













Ex 220 Valašský expres

Žilina 07:28 – Praha hl. n. 12:39

81 %





IC 522

Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02

72 %





IC 524

Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00

52 %





EN 442 Slovakia

Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:56

53 %













EC 283 Metropolitan Slovenská strela

Praha hl. n. 17:44 – Bratislava hl. st. 21:50

66 %





Ex 220 Valašský expres

Žilina 07:28 – Praha hl. n. 12:39

77 %





IC 522

Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02

70 %





EN 442 Slovakia

Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:56

62 %













EN 442 Slovakia

Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:56

60 %













EN 442 Slovakia

Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:56

67 %













EN 442 Slovakia

Humenné 19:46 – Praha hl. n. 07:56

60 %







23.12.2019 (Webnoviny.sk) - Obsadenosť spojov ZSSK počas najbližších dní.Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas vianočných a novoročných sviatkov vypravuje celkom 29 vlakov, z toho sú 4 mimoriadne rýchliky a 25 posilových vlakov. Zároveň posilňuje 42 vlakov kategórie IC o 58 vozňov. Cestovný poriadok mimoriadnych rýchlikov a informácie o posilových vlakoch nájdete tu à https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-pocas-vianoc-a-noveho-roka-posilni-dopravu/ . Prehľad posilnených vlakov InterCity nájdete tu: https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-pred-sviatkami-a-po-nich-posilni-vlaky-intercity-prida-az-58-voznov/ Cestovné lístky a miestenky odporúčame zabezpečiť si v dostatočnom časovom predstihu. Zakúpiť si ich možno nielen v pokladniciach ZSSK, ale aj pohodlne prostredníctvom nového responzívneho e-shopu ZSSK alebo cez mobilnú aplikáciu Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre Android aj iOS Vlaková doprava je nielen ekologická, ale zároveň predstavuje vhodný spôsob, ako sa vyhnúť dopravným zápcham a taktiež ide o najbezpečnejší typ dopravy. ZSSK len počas minuloročných zimných sviatkov (21. 12. 2018 – 7. 1. 2019) prepravila 1 672 678 cestujúcich. Počas týchto dní národný dopravca vypravil celkom 24 144 vlakov, pričom do cieľovej stanice prišlo načas (to zn. meškanie do 5 minút vrátane) až 22 589 spojov (93,6 %) a meškanie nad päť minút zaznamenalo iba 1 555 vlakov (6,4 %). Priemerné meškanie všetkých "sviatočných" vlakov bolo 1,09 minúty.Inzercia