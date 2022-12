Akú farbu pánskeho batohu zvoliť?

So všetkými tými dostupnými možnosťami ale páni často nevedia, po ktorom kúsku sa oplatí siahnuť. Farba batohu by pritom mala závisieť od účelu, na ktorý ho plánujete používať. Poradíme vám, ako si vybrať.

Voľte všestranné farby

Všestrannosť batohu je dôležitým aspektom, ktorý treba pri výbere vhodného odtieňa dobre zvážiť. V ideálnom prípade si vyberte farbu, ktorá dopĺňa väčšinu oblečenia vo vašom šatník. Napríklad pracujúci profesionáli, ktorých pracovný šatník väčšinou pozostáva z modrej, čiernej, hnedej a bielej, sa môžu vždy spoľahnúť na tmavomodré alebo čierne ruksaky, ktoré sa farebne budú hodiť ku všetkému.

Na druhej strane, ak máte farebný šatník, síce opäť modrou a čiernou nič nepokazíte, no môžete ísť aj do odvážnejších farieb, ako je červená, oranžová, modrozelená alebo si dokonca vybrať ruksak pánsky s potlačou. Tak, či onak, čierna je vždy najbezpečnejšou farbou bez ohľadu na to, kde a ako váš ruksak chcete nosiť. Čierne batohy sú štýlové, funkčné a všestranné.

Myslite na účel

Existujú určité príležitosti, pri ktorých svetlé batohy nemusia byť vôbec vhodné, napríklad v profesionálnom prostredí. Keď si vyberáte farbu a odtieň vášho batohu, myslite tiež vždy na to, kam ho chcete nosiť.

Stredná alebo vysoká škola

Pokiaľ ale vy či vaše deti spadáte medzi väčšinu, ktorá žiadny dress code v škole povinný nemá, môžete si bez obáv vybrať farbu batohu, ktorá vyhovuje vašej osobnosti a vkusu. Svetlé, farebné a vzorované batohy sú medzi stredoškolákmi obzvlášť obľúbené. Hlavnou výhodou výberu svetlého alebo vzorovaného batohu je, že ho ľahšie nájdete aj v mori tmavších tašiek, no tiež vám pomôže byť rozpoznateľným už na diaľku.

Práca

Ak vaša profesia vyžaduje formálne pracovné oblečenie, vždy je najlepšie zvoliť neutrálne, decentné a tlmené farby batohu. Patrí medzi ne čierna, sivá, béžová, hnedá, či námornícka modrá. V tomto prípade voľte tiež kvalitné materiály, ako napríklad koža, a rozhodne sa vyhnite jasným farbám.

Ak pracujete v neformálnejšom prostredí, môžete si vybrať profesionálne vyzerajúci batoh prakticky v akejkoľvek farbe. Medzi ideálne farby patrí aj červená, gaštanová, horčicová, tmavá alebo olivovo zelená, kráľovská modrá či fialová. Prijateľné sú tiež pastelové tóny.

Turistika a cestovanie

Cestovné a turistické batohy sa dodávajú v obrovskom množstve farieb. Ak budete na turistike dlhší čas, je dôležité si uvedomiť, že váš batoh sa ľahko zašpiní. Používanie batohu svetlej farby tak môže byť nepraktické, obzvlášť keď nemáte čas a priestor váš batoh očistiť. Praktickejšou voľbou sú aj v tomto prípade práve tmavšie batohy, ako je čierny, sivý, hnedý, tmavooranžový, tmavomodrý alebo fialový.

Ak sa ale chystáte kempovať alebo trekovať do vzdialených destinácií, nebojte sa výrazných farieb. Jasné a neónové turistické batohy vám totiž môžu pomôcť zostať v bezpečí. Žiarivo žlté a oranžové odtiene kontrastujú so zelenými a hnedými farbami, ktoré sa nachádzajú v lese. Čierna môže s prostredím splynúť, čo môže tiež v prípade núdze zhoršiť vašu viditeľnosť z diaľky alebo zhora.

Nech už hľadáte batoh akejkoľvek farby na akúkoľvek príležitosť, batohy v rôznych štýloch a farebných prevedeniach nájdete napríklad u overeného poľského predajcu CCC. Stačí si len vybrať ten pravý kúsok, ktorý vám bude denne robiť spoločnosť.