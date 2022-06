Akútnym hladom trpí vo východnej Afrike vyše 80 miliónov ľudí, situáciu ešte zhoršuje vojna na Ukrajine

4.6.2022 (Webnoviny.sk) - Východná Afrika čelí najhoršej situácii s potravinovou bezpečnosťou v nedávnej histórii. Regionálny šéf Svetového potravinového programu (WFP) Mike Dunford pre BBC Radio 4 povedal, že tam v súčasnosti trpí akútnym hladom 82 miliónov ľudí. Vlani to bolo 50 miliónov.Už aj tak katastrofálnu situáciu zhoršuje ruská vojna na Ukrajine, ktorá spôsobuje nedostatky potravín, skonštatoval tiež Dunford. Potraviny by podľa jeho slov mali mať výnimku zo sankčných balíkov súvisiacich s konfliktom.„Musíme zabezpečiť, aby boli k dispozícii potraviny z Ukrajiny, z Ruska. Musíme vidieť, že hnojivá sa pohybujú bez toho, aby ich brzdil akýkoľvek sankčný režim," povedal a dodal, že konflikt má „obrovsky negatívny dopad na celý svet".„Najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, najzraniteľnejšie krajiny sú zaťahované do konfliktu alebo do dôsledkov konfliktu, v ktorom nemajú žiadnu úlohu,“ poznamenal Dunford.