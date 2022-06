Aký bude Colours of Ostrava po troch rokoch? Lákadlom nie sú len mená, ktoré sú veľkými písmenami na plagáte

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Festival Colours of Ostrava je po nútenej koronavírusovej pauze späť. Devätnásty ročník sa uskutoční od 13. do 16. júla 2022, už tradične v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolních Vítkovic.„Môžeme sľúbiť najlepší ročník v histórii. Nielen vďaka programu popredných svetových hviezd, ale predovšetkým vďaka tomu, že to bude prvý plnohodnotný ročník po pandémii," povedala riaditeľka festivalu Zlata Holušová a sľubuje, že atmosféra bude neopakovateľná. „Opäť sa zídeme s našimi fanúšikmi a užijeme si po dlhej dobe živú hudbu a živú kultúru," doplnila s tým, že tieto zážitky nie je možné nijako nahradiť a všetci si ich naďalej uchovávame.Dobrou správou je, že pre návštevníkov nebudú platiť žiadne protipandemické opatrenia. „Tohtoročné Colours of Ostrava sa uskutočnia bez rúšok, bez rozostupov, bez preukazovanie potvrdení, bez obmedzovania počtu divákov a podobne. Takže bez obmedzení - slobodne," vraví Holušová.A čo by z programu vyzdvihla? „Určite nielen tie mená, ktoré sú veľkými písmenami na plagáte - ako The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix či LP," hovorí. Návštevníci podľa nej uvidia viacero starostlivo vybraných kapiel z celého sveta, ktoré možno nie sú tak známe, ale ich koncerty sa stanú veľkým strhujúcim zážitkom. „A určite si nenechajte ujsť diskusie na fóre Meltingpot, kde sa zameriame ako na výzvy súčasného sveta, tak aj na svet vnútorný, na každého z nás," dodala.Štvordňové aj jednodenné vstupenky sú v predaji vo festivalovom e-shope , v sieťach GoOut a Ticketportal. Viac informácii na www.colours.cz