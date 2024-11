Aký bude Trumpov prvý deň v úrade?

Omilostenie ľudí, ktorí v januári 2021 vtrhli do Kapitolu

Dovozné clá a domáca ťažba ropy

Vojna na Ukrajine a nelegálni migranti

11.11.2024 (SITA.sk) - Donald Trump povedal, že nebude diktátorom „okrem prvého dňa." Podľa vlastných vyjadrení má v prvý deň v Bielom dome veľa práce, píše agentúra The Associated Press.Jeho zoznam zahŕňa odštartovanie masovej deportácie migrantov, zrušenie politiky Bidenovej administratívy v oblasti vzdelávania, pretvorenie federálnej vlády prepustením potenciálne tisícok federálnych zamestnancov, o ktorých sa domnieva, že tajne pracujú proti nemu, a omilostenie ľudí, ktorých zatkli pre ich rolu v nepokojoch v Kapitole 6. januára 2021.Koľko nariadení za prvý týždeň? „Budú ich desiatky. Môžem vás o tom ubezpečiť,“ cituje z nedeľňajšieho vyjadrenia Trumpovej tlačovej tajomníčky Karoliny Leavittovej pre Fox News agentúra The Associated Press a dodáva: „Tu je pohľad na to, čo Trump povedal, že bude robiť vo svojom druhom funkčnom období."Trump povedal, že „do dvoch sekúnd“ od nástupu do úradu prepustí Jacka Smitha , špeciálneho právneho zástupcu, ktorý ho stíha v dvoch federálnych prípadoch. Smith už zvažuje, ako tieto prípady ukončiť vzhľadom na dlhoročnú politiku ministerstva spravodlivosti, podľa ktorej úradujúci prezidenti nemôžu byť trestne stíhaní. Smith minulý rok obvinil Trumpa zo sprisahania s cieľom zvrátiť výsledky prezidentských volieb v roku 2020 a z nezákonného hromadenia utajovaných dokumentov v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride.Trump chce udeliť milosť aj svojím prívržencov, ktorí januári 2021 zaútočili na Kapitol, aby zabránili odovzdaniu moci Joeovi Bidenovi . Pre útok bolo obvinených viac ako 1500 ľudí. Trump ich označil za „neuveriteľných vlastencov“ a sľúbil im pomoc „v prvý deň, keď sa dostaneme do úradu“.„Som naklonený omilostiť mnohých z nich," uviedol Trump na svojej platforme sociálnych médií v marci. „Nemôžem to povedať u každého jedného, ​​pretože pár z nich sa pravdepodobne vymklo kontrole," dodal.Pokiaľ ide o štátnych zamestnancov Trump by mohol začať proces zbavovania desaťtisícov kariérnych úradníkov ochrany ich zamestnania v štátnej službe. Chce mať možnosť premeniť niektorých z týchto kariérnych úradníkov na politických zamestnancov, aby ich bolo jednoduchšie prepustiť a nahradiť lojálnymi ľuďmi. Mohlo by to postihnúť zhruba 50-tisíc z 2,2 milióna štátnych federálnych zamestnancov.Ďalším Trumpovým sľubom sú clá na dovážaný tovar, najmä na tovar z Číny. Clá na import podľa neho udržia pracovné miesta vo výrobe v Spojených štátoch amerických, znížia federálny deficit a pomôžu znížiť ceny potravín. Tiež ich označil za ústredné body svojej agendy národnej bezpečnosti.K plánom Trumpa patrí aj zvýšenie produkcie fosílnych palív v USA a sľúbil, že bude „ťažiť, ťažiť, ťažiť“ a bude sa snažiť otvoriť arktickú divočinu ťažbe ropy, o ktorej tvrdí, že zníži náklady na energie.O vojne na Ukrajine Trump opakovane povedal, že ju dokáže vyriešiť za jeden deň. Po Trumpovom víťazstve jeho tlačová tajomníčka Leavittová pre Fox News povedala, že teraz bude môcť „vyjednať mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou“. Neskôr dodala: „Zahŕňa to v prvý deň priviesť Ukrajinu a Rusko k rokovaciemu stolu s cieľom ukončiť túto vojnu."O deportáciách migrantov Trump vo svojom prejave minulý mesiac na predvolebnom zhromaždení povedal: „V prvý deň spustím najväčší deportačný program v americkej histórii, aby som dostal zločincov preč".V jednom zo svojich prvých osobných vyhlásení Trump v nedeľu neskoro večer prostredníctvom sociálnych médií oznámil, že poverí Toma Homana, svojho bývalého úradujúceho riaditeľa pre imigračné a colné orgány, zodpovednosťou „za všetky deportácie nelegálnych cudzincov späť do ich krajiny pôvodu“.