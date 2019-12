Al Pacino odhalil čudný zlozvyk: Myslím, že začínam byť trochu zvrátený

Americký herec a režisér Al Pacino začal naschvál hrať v zlých filmoch, aby sa ich pokúsil „vylepšiť“. Vyjadril sa tak v spoločnom rozhovore so svojím dlhoročným kolegom Robertom De Nirom pre magazín GQ . Ako povedal, je to jeho nový „zlozvyk“. “Myslím, že začínam byť trochu zvrátený. Začínam chcieť robiť filmy, ktoré nie sú veľmi dobré a skúšam ich vylepšiť. A to je pre mňa výzva,“ povedal herec.

Al Pacino sa preslávil ako Michael Corleone v trilógii Krstný otec (1972, 1974, 1990). Známy je aj ako Sonny Wortzik zo snímky Psie popoludnie (1975), Tony Montana z kriminálnej drámy Zjazvená tvár (1983), Carlito Brigante z filmu Carlitova cesta (1993), Vincent Hanna z akčnej krimi drámy Horlivosť (1995) alebo Frank Serpico zo snímky Serpico (1973). V roku 1992 získal Oscara za stvárnenie podplukovníka Franka Sladea v dráme Vôňa ženy (1992). Na svojom konte má aj ďalších sedem nominácií na prestížnu cenu americkej Akadémie filmových umení a vied za hlavné úlohy v snímkach Serpico, Krstný otec II, Psie popoludnie, …a spravodlivosť pre všetkých (1979) a za vedľajšie roly vo filmoch Krstný otec, Dick Tracy (1990) a Glen Ross z Glengarry (1992). Okrem toho je známy aj z filmov ako Bobby Deerfield (1977), More lásky (1989), S Madonnou v posteli (1991), Frankie a Johnny (1991), Diablov advokát (1997), Donnie Brasco (1997), Insomnia (2002), Kupec Benátsky (2004), Dannyho trinástka (2007), Doktor Smrť (2010), Ako za starých čias (2012), Phil Spector (2013), Danny Collins (2015) či Previnenie (2016). V roku 1996 debutoval ako režisér dokumentárnym filmom Al Pacino – Richard III. Režíroval tiež filmy Chinese Coffee (2000), Wilde Salomé (2011) a Salomé (2013).