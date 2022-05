Alarmujúce výsledky prieskumu: Mladá generácia rezignovala na čestné správanie, takmer polovica je ochotná zaplatiť úplatok za prijatie na školu

Úplatky či odpisovanie počas testov

Boj proti neférovému správaniu

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako polovica respondentov (52 percent) verí, že na Slovensku sa oplatí správať sa čestne. Druhá časť opýtaných s tým nesúhlasí.Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Nadáciu Zastavme korupciu , ktorý sa uskutočnil v apríli 2022 na vzorke 1 037 Slovákov a Sloveniek vo veku od 15 rokov so zameraním na správanie v škole.Prieskum tiež odhalil normalizáciu podvádzania v škole a rezignáciu na čestné správanie u takmer polovice respondentov.Častejšie pritom išlo o mladších ľudí. Podľa 47 percent opýtaných sú mladí ľudia ochotní dať úplatok v snahe zlepšiť svoju šancu na prijatie na vysokú školu, no zvyšných 53 percent to tak nevidí.Odpisovanie počas písomky považuje za problém 57 percent respondentov. Avšak podľa 13 percent opýtaných to vôbec nie je problémom a 30 percent opisovanie vníma ako malý problém.Prieskum ukázal, že takto zmýšľajú častejšie respondenti vo veku 15 – 24 rokov ako tí starší. Z tých, ktorí považujú odpisovanie za malý problém, si 86 percent nemyslí, že by bolo potrebné odpisovanie riešiť.Celkovo 54 percent respondentov uviedlo, že odpisovanie nie je potrebné riešiť vôbec. „Drobné podvody neskôr môžu viesť ku korupčnému správaniu. Ak si študent zvykne odpisovať na písomke, lebo to považuje za normálne, je veľká pravdepodobnosť, že neskôr bude zmýšľať podobne a ukradne diplomovú prácu,“ konštatovala Zuzana Vasičák Očenášová z Nadácie Zastavme korupciu.Nadácia Zastavme korupciu má v pláne meniť postoje mladých ľudí, a preto spúšťa druhý ročník projektu Férovka, ktorý mení hodnotové postoje študentov na stredných školách.Školy sa do neho môžu prihlásiť do konca mája. Projekt Férovka ponúka učiteľom a žiakom podporu pri projektoch, ktoré bojujú s neférovým správaním na škole, ako je odpisovanie, malé podvody, predbiehanie či šikana.Garantka projektu Vasičák Očenášová podotkla, že s normalizáciou podvádzania v škole a s rezignáciou na čestné správanie sa v prieskume stretli zhruba u polovice respondentov prieskumu, pričom častejšie u mladších ľudí.„Aby nasledujúca generácia neschvaľovala podvody a korupciu, potrebujeme toto číslo znížiť. Náš projekt je jeden zo spôsobov ako na to,“ uviedla.Pilotný ročník projektu podľa nadácie ukázal, že zmena k lepšiemu je možná, keďže zapojené školy zaznamenali menej neférovo riešených konfliktov, lepšiu dochádzku či vzťahy medzi žiakmi.