Albánskeho exministra vnútra odsúdili za obchodovanie s drogami a napomáhanie zločineckej organizácii

Obchodovanie s narkotikami

Križovatka drogového biznisu

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Albánsky súd odsúdil v piatok niekdajšieho ministra vnútra Saimira Tahiriho na tri roky a štyri mesiace odňatia slobody pre zneužitie úradu a napomáhanie zločineckej sieti pri obchodovaní s drogami. Podľa sudcu zneužil svoju funkciu a profitoval z neférových praktík.Tahiri, ktorý pôsobil ako minister vnútra v rokoch 2013 - 2017, po vynesení rozsudku vyhlásil, že je nevinný, a plánuje sa odvolať na najvyššom súde.Prokurátori dali Tahiriho do súvislosti s dvomi bratmi, ktorí s ním sú v príbuzenskom zväzku. Tí boli zatknutí a uväznení za obchodovanie s drogami v Taliansku a Albánsku.Albánsko bolo kedysi známe ako európska križovatka obchodu s marihuanou, no v súčasnosti existuje viac prípadov obchodovania s heroínom a kokaínom do iných európskych krajín.Boj proti korupcii je v postkomunistickom Albánsku veľkým problémom, ktorý výrazne ovplyvňuje demokratický, ekonomický a sociálny rozvoj krajiny.