Albánsko prijalo zákony proti praniu špinavých peňazí

Tirana 17. júna (TASR) - Albánsky parlament schválil v pondelok päť zákonov proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti v snahe presvedčiť Európsku úniu, aby s Tiranou začala prístupové rokovania o vstupe do EÚ. Informovala o tom agentúra Reuters.Schválený legislatívny balík vyplní medzery v existujúcej legislatíve, uviedla v albánskom parlamente ministerka financií Anila Denajová. Podľa jej slov balík zákonov berie do úvahy príslušné odporúčania EÚ.Albánske firmy budú musieť na základe nových zákonov zverejňovať mená svojich obchodných partnerov. Zavádza sa tiež dlhodobé monitorovanie finančných transakcií politikov a zriaďuje osobitná agentúra na spravovanie majetku zhabaného v rámci boja proti praniu špinavých peňazí.EÚ má o tom, či začne prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom rozhodnúť najneskôr v septembri 2019.Podľa správ diplomatov bude EÚ pravdepodobne súhlasiť so začatím rokovaní so Severným Macedónskom, avšak nie s Albánskom. Dôvodom sú pretrvávajúce obavy z rozšírenej korupcie v tejto balkánskej krajine, hoci za posledné roky tam došlo k určitému pokroku.Ministerka Denajová upozornila i na to, že odkedy sa v roku 2013 dostala k moci vládnuca Socialistická strana Albánska (PS), zhabali každoročne nelegálne nadobudnutý majetok v hodnote približne deväť miliónov eur. V predchádzajúcom období táto suma podľa nej nepresahovala v priemere 230.000 eur.