Albánsky parlament odhlasoval uznesenie, že prezident porušil ústavu

Albánsky prezident Ilir Meta, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tirana 14. júna (TASR) - Albánsky parlament vo štvrtok zahlasoval v prospech uznesenia, podľa ktorého prezident Ilir Meta porušil ústavu, keď sa rozhodol zrušiť nastávajúce regionálne voľby. Informuje o tom tlačová agentúra DPA.Parlament prijal uznesenie v pomere hlasov 100:7, avšak bez prítomnosti mnohých opozičných zákonodarcov, ktorí bojkotujú parlament od februára a protestujú v uliciach.Meta v sobotu vyhlásil, že "Socialistický premiér Edi Rama medzitým uviedol, že Meta by mal byť pre dané rozhodnutie zbavený funkcie. Zároveň prisľúbil, že komunálne voľby sa napriek tomu uskutočnia podľa plánu 30. júna. "" povedal Rama vo štvrtok v parlamente.Prezidenta je však možné odvolať iba prostredníctvom tzv. impeachmentu, čo si vyžaduje dvojtretinovú podporu zákonodarcov, ktorú Rama nemá. Opozícia obviňuje Ramu z korupcie a napojenia na organizovaný zločin, pričom požaduje, aby uvoľnil cestu úradníckej vláde, ktorá by zabezpečila spravodlivé predčasné parlamentné voľby.Pouličné demonštrácie opozície organizované konzervatívnou Demokratickou stranou Albánska (DP) a jej lídrom Llulzimom Bashom, sa často stávajú násilnými.Albánsko v roku 2009 vstúpilo do NATO a v tom istom roku požiadalo aj o členstvo v EÚ, ale Tirana ešte nebola pozvaná na prístupové rozhovory, a to pre nedostatočný posun v uplatňovaní reforiem, najmä v oblasti súdnictva.Európska komisia vlani a opäť tento mesiac odporučila členským štátom bloku, aby začali s Albánskom dialóg. Rama zareagoval na tvrdenia opozície varovaním, že jej protesty a odmietanie vrátiť sa do parlamentu ohrozujú perspektívu rokovaní o vstupe krajiny do EÚ.Meta vo vyhlásení v sobotu apeloval na opozičných lídrov, aby protesty viedli "". Členské štáty EÚ budú hlasovať o začatí prístupových rokovaní s Albánskom v priebehu nasledujúcich týždňov.