Album Beáty Dubasovej Za dverami mojej izby vychádza v reedícii na vinyle aj CD. Tretí štúdiový album známej slovenskej speváčky vyšiel vo vydavateľstve Opus v roku 1990. Beáta tu spojila svoje sily s tým najlepším - s vynikajúcim skladateľom, aranžérom a štúdiovým hudobníkom Vašom Patejdlom. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.





Väčšinu skladieb skomponovali Pavol Danišovič a Vašo Patejdl, pričom všetky texty napísal Beátin dvorný textár, manažér a objaviteľ Roman Spišiak. Dnes už Vašo a Roman nie sú medzi nami, avšak ich odkaz sa nachádza aj na tomto albume vtedy nádejnej a dnes už zrelej speváčky. Albumu dominuje titulná pieseň Za dverami mojej izby, z ktorej sa v priebehu rokov stal evergreen, avšak nachádzajú sa ňom aj mnohé ďalšie zaujímavé piesne, ako sú Večná, Zabúdanie, Polnočné stopy či Všetko sa raz skončí."LP Za dverami mojej izby bola mojim posledným vinylovým albumom, vyšiel v októbri 1990. Bolo to rok po Nežnej revolúcii, kde zrazu bolo všetko inak. Nastali sociálne a ekonomické zmeny, ktoré sa premietli aj do slovenskej hudby. Príval anglo-americkej hudby ju začal valcovať a koncertovalo sa podstatne menej. Vtedy som vážne uvažovala, či sa vôbec naďalej uživím hudbou," začína Beáta svoje vyjadrenie k speváckej kariére a dodáva: "Pomohla mi spolupráca s prvou slovenskou dídžejkou Majou Mikuličovou, ktorá ma vzala hosťovať na svoje diskotéky, ktoré zažívali obrovský boom. Pesnička Za dverami mojej izby sa postupne stávala veľkým tanečným hitom, stále rezonuje a ja ňou dodnes začínam každý môj koncert. Ale obľube sa tešili aj ďalšie skladby ako Večná, Štyri tony jeden gram, Polnočné stopy alebo Siroty vlastných detí."Album si našiel svoje miesto v srdciach česko-slovenských poslucháčov. Všetci, ktorí sa na ňom podieľali, verili tomu, že ľudia budú stále chcieť počúvať pesničky v slovenčine."Teraz po 35 rokoch je tento album vzácny, pretože vyšiel vtedy vlastne iba v prvom a jedinom náklade, a ten sa celý vypredal. Aj celkový zvuk albumu bol na vysokej úrovni. Vydavateľstvo Opus bolo v tom čase výborne technicky vybavené a všetci hudobníci aj zvukári si to pochvaľovali. Aj preto ma potešil tento počin vydavateľstva, dúfam, že poteší všetkých mojich skalných fanúšikov," doplnila Dubasová.