Alcaraz po roku opäť vyhral najkrajšiu trofej z londýnskej trávy, medzi veľkých šampiónov sa však ešte neráta

Zaslúžené víťazstvo Alcaraza

15.7.2024 (SITA.sk) - Najkrajšie pocity, najkrajší štadión, najkrajšia trofej, jednoducho Wimbledon . Aj tieto slová odzneli z úst Carlosa Alcaraza po úspešnej obhajobe wimbledonského titulu po finálovom triumfe nad Novakom Djokovičom 6:2, 6:2, 7:6 (4).V závere tretieho setu síce Alcaraz trochu zahral na nervy fanúšikom, ale mohol si to dovoliť, keďže Djokovič nebol v tomto finále pre neho rovnocenný súper.Dvadsaťjedenročný Španiel viedol nad o 16 rokov starším srbským velikánom 6:2, 6:2, 5:4 a 40:0, potom pri svojom podaní premárnil tri mečbaly a pustil súpera do vedenia 6:5. Včas sa však zmobilizoval, vyrovnal na 6:6 a po víťaznom tajbrejku 7:4 získal druhé wimbledonské a celkovo štvrté grandslamové víťazstvo."Keď som viedol 5:4 a 40:0, stále som mal pocit, že trofej je ešte vzdialená. Navyše som vedel, že proti mne stojí bojovník Djokovič, pre ktorého nie je nič stratené. Do tajbrejku som sa maximálne skoncentroval, zostal pozitívny a snažil sa hrať čo najlepšie. Vyšlo mi to," komentoval Alcaraz záver finálového zápasu na webe Asociácie tenisových profesionálov Na rozdiel od vlaňajšej päťsetovej drámy na rovnakom mieste a v rovnakom obsadení bol aktuálny triumf Alcaraza dominantný. Až na spomenuté malé zaváhanie v koncovke tretieho setu, keď na pár minút prišiel o koncentráciu, bol suverénny. Na víťazné údery zdolal Djokoviča 42:26 a urobil aj menej nevynútených chýb (24:25). Bilancia využitých brejkbalov 5-1 je tiež veľavravná."Keď som mal 11-12 rokov, v rozhovore som povedal, že chcem vyhrať Wimbledon. Teraz svoj sen už druhý rok žijem. Snívam, hrám a víťazím na najkrajšom štadióne a som obdarovaný najkrajšou trofejou," uviedol Alcaraz.Španielsky mladík je len druhý hráč v tzv. otvorenej ére tenisu (od roku 1968), ktorý uspel v úvodných štyroch finálových zápasoch na grandslamových turnajoch.Švajčiar Roger Federer vyhral dokonca úvodných sedem finálových duelov v rokoch 2003 - 2006, kým ho v ôsmom na Roland Garros 2006 nezastavil Rafael Nadal Alcaraz má zatiaľ finálovú bilanciu 4:0 a z tzv. veľkej štvorky mu chýba už len triumf na Australian Open . Tam bol najďalej tento rok vo štvrťfinále.Rovnako sa Alcaraz stal šiestym tenistom v otvorenej ére, ktorý v rovnakom roku pridal k triumfu na najcennejšej parížskej antuke aj ten na posvätnej londýnskej tráve.Pred ním sa to podarilo iba legendám Rodovi Laverovi, Björnovi Borgovi a nedávnej veľkej trojke svetového tenisu - Rafaelovi Nadalovi, Rogerovi Federerovi a Novakovi Djokovičovi."Som rád, že moje meno sa objavilo pri veľkých šampiónoch. Ja ním zatiaľ nie som, ale idem si svojou cestou. Je to pre mňa česť a odmena za bojovnosť a vieru, ktoré ma sprevádzajú počas zápasov," vysvetlil Alcaraz.Najúspešnejší tenista grandslamovej histórie Djokovič sa vo svojom 37. grandslamovom finále nedočkal 25. titulu. Uznal však kvality súpera a víťazstvo Alcaraza označil za absolútne zaslúžené."Nechcel som, aby sa to takto skončilo, najmä v prvých dvoch setoch som to nebol ja na dvorci. Súper však predviedol komplexný výkon, ktorý nemal slabiny. Od podania až po hru zo základnej čiary bol Carlos vo všetkom lepší. Odvrátil som tri mečbaly, ale bolo to len párminútové predĺženie zápasu. Gratulácia a klobúk dolu pred tým, čo Alcaraz predviedol," skonštatoval Djokovič.