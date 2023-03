Alcaraz zvíťazil na turnaji v Indian Wells, je opäť svetová jednotka

Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal víťazom turnaja ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Najvyššie nasadený hráč zdolal vo finále piateho nasadeného Daniila Medvedeva 6:3, 6:2 a ukončil Rusovi jeho 19-zápasovú víťaznú sériu. Alcaraz sa vrátil na post svetovej jednotky, keď na čele rebríčka vystriedal Srba Novaka Djokoviča.





"Je to úžasný pocit zdvihnúť trofej a stať sa opäť svetovou jednotkou. Môžem povedať, že som zažil dokonalý turnaj," vyznal sa Alcaraz. "Daniil nehral vo finále na svojej najvyššej úrovni, no ja som veľmi šťastný z môjho výkonu a zo spôsobu, akým som odohral tento turnaj. Po výkonnostnej stránke sa moja hra za uplynulý rok veľmi neposunula, veľmi som sa však zlepšil v tom, ako narábať s tlakom a hrať uvoľnene. To je pre mňa tá najdôležitejšia vec. Vychutnávam si tenis, preto dokážem hrať na najvyššej úrovni," uviedol 19-ročný Španiel podľa AFP.Šampión US Open 2022 získal svoj ôsmy titul na okruhu ATP, tretí na Masters 1000. Stal sa po krajanovi Rafaelovi Nadalovi iba druhým hráčom, ktorý vyhral tri tisíckové turnaje vo veku tínedžera. Alcaraz sa dostal na čelo rebríčka ATP aj vďaka absencii Djokoviča, ktorý vynechal turnaj v Indian Wells a nebude štartovať ani na podujatí v Miami, ktoré sa začne 22. marca. Srb totiž stále nemá povolený vstup do USA, keďže nie je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19. Organizátorom sa nepodarilo zabezpečiť pre neho výnimku.

dvojhra - finále:



Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Daniil Medvedev (Rus.-5) 6:3, 6:2