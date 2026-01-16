Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Alena Procházková – jedinečný príbeh



Alena Procházková z osobných dôvodov po svojej 5. olympiáde v roku 2022 predbežne ukončila svoju úspešnú kariéru. Ťažká dopravná nehoda pri tréningu na bicykli v lete 2023 jej zdravotne vážne ...



Zdieľať
0b9093d0 0ff0 438c 948c 493e9fe5acc2 676x382 16.1.2026 (SITA.sk) - Alena Procházková z osobných dôvodov po svojej 5. olympiáde v roku 2022 predbežne ukončila svoju úspešnú kariéru.


Ťažká dopravná nehoda pri tréningu na bicykli v lete 2023 jej zdravotne vážne ublížila, no Alena sa ani vtedy nevzdala a šport jej opätovne dodával energiu. Nielenže v rámci svojej rekonvalescencie začala znova pravidelne trénovať, ale od roku 2024 sa vážne začala zaoberať myšlienkou reprezentovať Slovensko na svojich šiestych Olympijských hrách. Jej nekonečná vnútorná sila a výkonnosť jej kázali ako vždy sa nevzdávať a poháňali ju vpred.

Po vlaňajšom úspešnom absolvovaní medzinárodných podujatí Euroloppet a víťazstvách na MS veteránov sa Alena na základe dosiahnutých výsledkov definitívne rozhodla o nomináciu na ZOH 2026 bojovať.

V očakávaní vzhľadom na svoju aktuálnu formu a dosahované výsledky začala podnikať konkrétne kroky v svojej športovej príprave s jasným cieľom – nominovať sa na ZOH 2026 v Taliansku. Športová a výkonnostná stránka veci zjavne nebola žiadnou limitujúcou prekážkou – nečakaný problém nastal s obnovením jej FIS kódu, bez ktorého nie je možné sa na oficiálne preteky registrovať.

Na jeseň 2025 sa podarilo konečne obnoviť Alenin FIS kód. Vo FIS bodovom Rankingu Alena vďaka prerušeniu kariéry síce padla na úplný začiatok, ale ihneď po prvých pretekoch bolo jasné, čo všetci tušili.... Alena Procházková je naďalej nespochybniteľnou slovenskou jednotkou v bežeckom lyžovaní. A ďalšie Alenine štarty túto skutočnosť len potvrdzujú.

Alena Procházková medzi slovenskými reprezentantkami opätovne jasne dominovala a opätovne potvrdila pozíciu slovenskej jednotky.

Porovnanie výsledkov dvoch najlepších slovenských pretekárok:


Najlepšie výsledky vytrvalostné (dištančné):


Procházková:
1./ 61b. (40. m.) strata 2:47 min St.Ulrich , C
2./ 59b. (42.m.) strata 3:02 min, Planica , F

Danielová:
1./ 44b. (57.m.) strata 4:54 min, Planica, F
2./ 40b. (61.m.) strata 7:23 min, Seefeld, C

Najlepšie výsledky šprint:


Danielová:
1./ 83b. (18.m.) strata +7,99s , St.Ulrich, F
2./ 68b.( 33.m.) strata +19,05s, Seefeld , C

Procházková:
1./ 70b. (31.m.) strata +18,63s , Seefeld ,C
2./ 67b. (34.m.) strata + 18,02s, Planica ,F

V šprintovom rebríčku je síce medzi slovenskými pretekárkami Alena Procházková na 2. mieste,
Ale v rebríčku vytrvalostnom je Alena na 1. mieste. V kombinácii týchto pretekov, zo štyroch pretekov má Alena v troch lepšie umiestnenia. V celkovom hodnotení výkonnosti je tak Alena Procházková lepšia.

Svetové a slovenské lyžovanie sa tak môže dočkať – športová olympijská komunita je pripravená tento príbeh zapísať do svojej histórie. Fenomén Alena Procházková sa vracia! Sme presvedčení, že zaslúžene mieri ako tretia žena v celej svetovej histórii bežeckého lyžovania na svoje v poradí šieste Zimné Olympijské hry! Jej dlhá, náročná ale úspešná olympijská cesta sa začala v roku 2006 v Turíne, pokračovala cez Vancouver 2010 do Soči 2014, Alena nevynechala ani Pchjongjang v roku 2018 a nechýbala ani v Pekingu 2022.

ALENA PROCHÁZKOVÁ A JEJ DLHOROČNÝ TRÉNER JÁN VALUŠKA SÚ SPÄŤ!

CIEĽ JE JASNÝ – ÚSPEŠNÝ ŠTART NA ZOH VO FEBRUÁRI 2026 V MILÁNE A CORTINE D´AMPEZZO!

