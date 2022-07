Alergiami a intoleranciami trpí vyše 60 % populácie – riešenie je v diéte a kvalitných potravinách

8.7.2022 (Webnoviny.sk) -znamená, že určitú potravinu, ktorú konzumujeme, náš organizmus zle znáša alebo netoleruje. Potravinová intolerancia je väčšinou spôsobená nedostatkom niektorého tráviaceho enzýmu. Typickým príkladom a zároveň najčastejšou neznášanlivosťou je intolerancia mliečneho cukru laktózy (). Okrem intolerancie jednoduchých cukrov existuje aj neznášanlivosť histamínu () a zvýšená citlivosť na lepok (). Pri týchto typoch neznášanlivosti môže okrem tráviacich ťažkostí dôjsť aj ku kožným, neurologickým alebo psychickým príznakom. Potravinové intolerancie sa nepovažujú za také závažné poruchy zdravia ako potravinové alergie. Napriek tomu však dokážu tým, ktorí na ne trpia, niekedy poriadne znepríjemniť ich každodenný život.Kýmsú spôsobené neimunitnými procesmi,sú dôsledkom neprimeranej imunitnej reakcie na niektoré potraviny. Potravinové alergie sú neadekvátnou reakciou imunitného systému, ktoré vyvolávajú chorobné príznaky alergie, medzi ktoré patria kožné vyrážky, svrbenie kože, opuchy, dýchavičnosť a v kritických prípadoch môže dôjsť až k obehovému kolapsu. Na rozdiel od intolerancií k alergickým prejavom dochádza veľmi rýchlo po zjedení aj nepatrného množstva alergizujúcej potraviny a ich prejavy môžu byť život ohrozujúce. Potravinové alergie postihujú dospelých i deti. Pre dospelých sú bežnými alergénmi ryby, morské mäkkýše a orechy. Deti bývajú alergické na mlieko, vajcia, ryby, arašidy a orechy.je osobitným typom potravinovej citlivosti. Na rozdiel od bežnej potravinovej intolerancie a potravinovej alergie je celiakia geneticky podmienená, celoživotná a nevyliečiteľná permanentná precitlivenosť na lepok (glutén) na autoimunitnom podklade. Aktuálne je na Slovensku viac ako 20-tisíc oficiálne diagnostikovaných celiatikov. Minimálne raz toľko pacientov o svojej diagnóze netuší.vyžaduje okrem iných opatrení aj citlivé intervencie v oblasti stravovania, preto je vhodné prediskutovať otázky stravovania a výživy so svojím lekárom alebo nutričným terapeutom. "Je potreba pozrieť sa na to, čo má človek na tanieri, akú má životosprávu. Kombinácia týchto faktorov vedie k tomu, že sa bude možné intoleranciám vyhýbať," myslí si doktor Peter Minárik, ktorý je odborným garantom podcastu Život bez obmedzení . Podcast potravín KRAJ pravidelne prináša témy z oblasti života ľudí s potravinovými intoleranciami, ale aj celkovo zdravého životného štýlu. Podcasty sú dostupné na Spotify Soundcloude , Apple a Google podcasts i na webe krajpotravin.sk . Pre tých, ktorí preferujú čítanie je určený blog na webe, kde nájdu viac ako 60 článkov zameraných na zdravú životosprávu.Aj keď intolerancia nie je život ohrozujúca, život človeka dokáže poriadne skomplikovať. Nie je totiž žiadnou raritou, že sa k jednej intolerancii a alergii neskôr pridruží aj ďalšia. "U niektorých pacientov sa vyskytujú aj dve – tri, a k tomu sa často pridá histamínová intolerancia alebo alergie. Je tam násobenie intolerancií," vysvetľuje ďalej doktor a dodáva, že v niektorých prípadoch ide dokonca o dedičný proces. Starostlivosť o to, čo konzumujeme, by tak podľa odborníkov mala byť na prvom mieste. Nielen pre naše zdravie, ale aj zdravie našich potomkov.Kvalita, ale aj dostatočné množstvo potravín zameraných špeciálne na ľudí s potravinovými intoleranciami, je prioritou sietí potravín KRAJ. Obľubujú ich aj zákazníci, ktorí preferujú zdravší a aktívny životný štýl. "Produkty s nižším podielom sacharidov, pečivo zo zdravších typov múk, so zvýšeným obsahom bielkovín, či bezlaktózové výrobky sú populárne aj medzi zdravými ľuďmi," potvrdzuje Marek Koštrna, marketingový manažér spoločnosti TERNO real estate. V portfóliu produktov je aj široká paleta sortimentu od slovenských výrobcov s dôrazom na kvalitu a regionálnosť potravín či vegetariánske a vegánske výrobky. Sekcia vybraných produktov Život bez obmedzení sa nachádza tiež v akciových letákoch a ponuka sa mení každý týždeň.Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.