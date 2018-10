Alex Barto na Olympijských hrách mládeže siahal na medailu

Na smímke vpravo slovenský džudista Alex Barto, ktorý vo vyraďovacom kole v kategórii do 81 kg zdolal Holanďana Marka van Dijka (vľavo) na III. Olympijských hrách mládeže (OHM) v argentínskom Buenos Aires 8. októbra 2018. Foto: TASR Andrej Galica Foto: TASR Andrej Galica

Buenos Aires 9. októbra (TASR) - Slovenská výprava mala hneď v druhý súťažný deň na Olympijských hrách mládeže (OHM) v Buenos Aires blízko k zisku medaily. Džudista Alex Barto ale v súboji o bronz v kategórii do 81 kg prehral s Kanaďanom Keaganom Youngom.Barto najskôr zdolal majstra Európy Holanďana Marka van Dijka a poradil si aj s Harrisonom Ayarzom z Panamy. V boji o finále potom prehral s Rumunom Adrianom Sulcaom a v dueli o tretiu priečku tesne nestačil na Kanaďana Younga. Zlato získal Rumun Sulca, striebro Čech Martin Bezdek a bronz okrem Younga aj Holanďan Van Dijk.Športový lezec Peter Kuric obsadil v premiérovej súťaži športových lezcov pod olympijskými kruhmi 19. miesto. Prisúdil mu ho súčet výsledkov za speed, bouldering a lead, informoval portál olympic.sk.Stolná tenistka Tatiana Kukuľková vo svojom prvom pondelňajšom stretnutí podľahla favorizovanej Kórejčanke Haeeun Choi hladko 0:4 na sety. O pár hodín neskôr zdolala Američanku čínskeho pôvodu Amy Wangovú, prehrávala s ňou už 1:3 na sety, no dokázala otočiť stav na 4:3.Plavkyňa Tamara Potocká skončila v disciplíne 100 m voľný spôsob časom 58,69 s na 33. mieste v konkurencii 45 dievčat. Za najrýchlejšou Češkou Seemanovou zaostala o 3,54 s.Večer vstúpili do olympijského turnaja aj slovenskí futsalisti. Po bezgólovom prvom polčase napokon podľahli Iraku vysoko 0:5.