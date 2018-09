Alex Ferguson sa prvýkrát od operácie mozgu vrátil na Old Trafford

Alex Ferguson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 22. septembra (TASR) - Bývalý tréner futbalistov Manchestru United Alex Ferguson sa v sobotu po prvý raz od operácie mozgu objavil na štadióne Old Trafford. Sedemdesiatšesťročný kouč sledoval z čestnej lóže zápas "červených diablov" proti Wolverhamptonu v Premier League.Ferguson sedel na lavičke klubu 27 rokov, v roku 2013 odišiel do dôchodku. V máji tohto roku absolvoval urgentnú operáciu pre krvácanie do mozgu.povedal v sobotu pred zápasom Ferguson.dodal Ferguson, ktorý s United vyhral 38 trofejí.