Alex Molčan na US Open dohral, v 3. kole dvojhry nestačil na favorizovaného Schwartzmana

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Alex Molčan skončil svoje účinkovanie na US Open v 3. kole dvojhry. Debutant na grandslamovom turnaji nestačil na favorizovaného Argentínčana Diega Schwartzmana a turnajovej jedenástke podľahol 4:6, 3:6, 3:6.Úspešný kvalifikant vyhral v New Yorku päť zápasov a v rebríčku ATP by sa mal posunúť zo 138. na 116. priečku.V 3. kole skončil svoje účinkovanie vo Flushing Meadows Grék Stefanos Tsitsipas . Svetový hráč číslo tri a finalista tohtoročného Roland Garros podľahol mladému Španielovi Carlosovi Alcarazovi po vyše štvorhodinovom boji 2:3 na sety.