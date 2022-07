Alex Molčan sa na turnaji v Hamburgu dostal cez Čoriča do semifinále, kde narazí na Alcaraza

Molčan sa vráti do top 40

Vo finále ešte nevyhral

23.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Alex Molčan sa na turnaji ATP v nemeckom Hamburgu prebojoval už do semifinále dvojhry mužov.Vo štvrťfinále si zverenec trénerského tandemu Marián Vajda Karol Beck poradil s rovnako nenasadeným Chorvátom Bornom Čoričom a v boji o štvrté finále na okruhu ho čaká duel proti jednotke "pavúka" Španielovi Carlosovi Alcarazovi Stále iba 19-ročný španielsky tenista figuruje v rebríčku ATP na 6. priečke a v prípade zisku singlového titulu sa v rebríčku posunie na 4. pozíciu.Alex Molčan je aktuálnou slovenskou mužskou jednotkou a v rebríčku ATP mu k úvodu týždňa patrila 48. priečka, už teraz má istotu návratu do elitnej štyridsiatky.Vo štvrťfinále si v prvom sete obaja súperi držali svoj servis, pričom 24-ročný prešovský rodák v jedenástej hre odvrátil dva brejkbaly Chorváta a v skrátenej hre na zisk setu využil tretí setbal.V druhom sete tenisti absolvovali len dve hry, Molčan viedol 2:0 a Čorič v tom okamihu odstúpil zo stretnutia.Alex Molčan sa v doterajšej kariére prebojoval trikrát do finále turnaja ATP a zakaždým neuspel.Vlani v máji v srbskom Belehrade v boji o titul prehral s domácim Novakom Djokovičom , v apríli 2022 v marockej Casablance nestačil na Belgičana Davida Goffina a v máji vo francúzskom Lyone podľahol Britom Cameronovi Norriemu