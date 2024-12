Alexander Vencel st. a Juraj Benčík sú laureátmi Ceny fair play SOŠV

Bývalý futbalový brankár Alexander Vencel st. sa stal držiteľom Ceny fair play SOŠV za rok 2024. Cenu Klubu fair play (KFP) SOŠV odovzdali na pondelkovej slávnosti v Michalovciach aj legende slovenskej chôdze Jurajovi Benčíkovi. Obaja si ocenenie vyslúžili za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play. Marián Jung, Tatiana Švecová a Peter Toman si na Zemplíne prevzali Európske ceny fair play za rok 2024. Za Olympijský klub roka 2024 vyhlásili Olympijský klub Michalovce. Informoval o tom portál olympic.sk.





Vencel sa preslávil nielen svojimi výkonmi na trávniku, ale aj príkladným postojom k hodnotám fair play a športovej čestnosti. Neskôr trénerským pôsobením a osobným príkladom ovplyvnil celé generácie mladých športovcov. Tento rok oslávil jubilejné 80. narodeniny. Vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav nemohol cestovať prevziať si cenu na Zemplín, účastníci mu venovali symbolický potlesk.Benčík celoživotným pôsobením formoval nielen slovenskú atletiku, ale aj generácie športovcov a trénerov. Trénoval aj olympijských víťazov Jozefa Pribilinca a Mateja Tótha. Ukázal, že športové úspechy nemusia byť len o medailách, ale predovšetkým o hodnotách fair play, rešpekte a čestnosti.Za svoje činy, prístup k životu a za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play dostali v Michalovciach Diplom Klubu fair play SOŠV aj bývalý futbalista, tréner a rozhodca, v súčasnosti pedagóg na Strednej športovej škole v Košiciach Samuel Horváth. Niekdajší ligový futbalista a dnes učiteľ na gymnáziu Ján Fatľa, tréner a propagátor volejbalu na Kysuciach Petr Gramblička. Ďalej tiež pedagogička a členka Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu Dagmar Lapšanská. Ocenili aj stredoškolského pedagóga a organizátora športových podujatí v Michalovciach Milana Kušeja. Takisto aj pedagogičku, atletickú trénerku a organizátorku športových akcií Gabrielu Vasiľkovú a pedagogičku a trénerku džuda Annu Kittanovú. Zoznam uzavrel predseda, aktívny bežec ŠK Copy-Servis Liptovský Mikuláš a propagátor aktívneho pohybu medzi seniormi Vladimír Porubjak.V Michalovciach ocenili aj držiteľov Európskych cien fair play za rok 2024, ktoré udeľuje Európske hnutie fair play (EFPM). Laureátov vyberala porota, ktorej členkou bola aj predsedníčka KFP a členka exekutívy EFPM Katarína Ráczová, ktorá aj dekorovala ocenených.Najvyššie ocenenie, Európsku plaketu fair play a diplom, získal vodný motorista Marián Jung. Mnohonásobný majster sveta i Európy vo vodnom motorizme bol vlani súčasťou nehody so svojím najväčším rivalom Talianom Giuseppem Rossim. Vo veľkej rýchlosti sa ich člny priblížili blízko k sebe, vzniesli sa do vzduchu, urobili niekoľko kotrmelcov a jazdci dopadli do vody dolu hlavami. Jung sa z lode dostal hneď. Rossi bol však v bezvedomí a po nehode zostal viac ako šesť minút pod vodou. Z iniciatívy a s pomocou Junga a jeho tímu sa ho podarilo vytiahnuť spod zakliesneného volantu a záchranári mohli začať s oživovaním.Diplom uznania EFPM dostali spolu s ďalšími ôsmimi osobnosťami z iných európskych krajín aj Tatiana Švecová a Peter Toman. Obaja pedagógovia pozoruhodným spôsobom v duchu fair play pôsobia na mladú generáciu. "Švecová, riaditeľka Strednej športovej školy v Košiciach, v každej oblasti svojej činnosti, či ako kolegyňa, učiteľka, riaditeľka a členka kolégia Klubu fair play SOŠV alebo Olympijského klubu Košice, je vzorom nielen pre mladú generáciu. Svojich kolegov a študentov inšpiruje k usilovnosti, zodpovednosti, dôslednosti a čestnosti. Je pre nich autoritou, ale aj priateľským a trpezlivým partnerom. Je obľúbená pre jej priateľskú povahu a ochotu kedykoľvek podať pomocnú ruku, a to v práci aj v súkromí. Peter Toman, riaditeľ Spojenej školy na ulici Jána Bottu v Trnave, je vzorom skutočného športového ducha a oddanosti výchove mladých generácií. Svojím zodpovedným a empatickým prístupom k práci, láskou k športu a osobným príkladom formuje mladých ľudí a vytvára im podmienky na zdravý a všestranný osobnostný rozvoj. Jeho prínos k fair play hodnotám je neoceniteľný, čo uznala aj porota na udeľovanie fair play ocenení," uviedol olympic.sk.Nadácia SOŠV v spolupráci s Klubom fair play SOŠV vyhlasuje každý rok grantový program "Šport je šanca" s úmyslom podporiť a pomáhať rozvíjať projekty, ktoré zvýrazňujú sociálnu a výchovnú funkciu športu. Nadácia SOŠV v rámci programu prerozdelí na podporu projektov celkovú sumu 5000 eur. Tento rok vybrali päť organizácií, ktoré pripravujú projekty zamerané na riešenie konkrétnych a dôležitých sociálnych problémov prostredníctvom športu.Finančné odmeny získali projekty Black Tiger Taekwondo Klubu Snina, Športuj s nami z Košíc, Betonárov Horné Orešany, Telocvik bez prekážok na SOŠ techniky a služieb v Prakovciach a Florbalového klubu Eastern Wings Michalovce.Držiteľom výročného ocenenia SOŠV pre najlepší olympijský klub roka sa stal Olympijský klub Michalovce. Ocenenie predsedovi OK Michalovce Jozefovi Uchaľovi a členom výkonného výboru odovzdali generálny sekretár SOŠV Jozef Liba a predseda Združenia olympijských klubov Vladimír Miller.Michalovský olympijský klub patrí dlhodobo medzi najaktívnejšie na Slovensku, o čom svedčí, že takéto ocenenie získali Michalovčania už v rokoch 2017 a 2020. Jeho členovia sa neúnavne venujú šíreniu olympijských hodnôt a myšlienok v regióne Zemplína a viacerými aktivitami podnecujú ďalšie kluby na Slovensku.Jedným z ich najvýraznejších príspevkov v roku 2024 bola účasť v štafetovom posolstve "Naše farby, naše srdcia", ktorým Slovensko podporilo olympionikov pred ich cestou na OH do Paríža. Pripomenul olympic.sk.