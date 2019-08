Alexis Sanchez zostane podľa trénera Solskjaera v Manchestri United

Alexis Sanchez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 16. augusta (TASR) - Blízka budúcnosť čilského futbalistu Alexisa Sancheza je spojená s Manchestrom United. Uviedol to kouč "červených diablov" Ole Gunnar Solskjaer.United sa podľa bristkých médií v lete snažili zbaviť hráča, ktorý úplne nenaplnil očakávania. V 45 dueloch zaznamenal iba päť gólov. Solskjaer sa však hráča zastal a vzhľadom na prestup Romela Lukakua do Interu Milánu považuje zotrvanie Sancheza v kádri United za nutné. Útočné duo Marcus Rashford a Anthony Martial potrebuje podľa neho vhodnú konkurenciu.povedal 46-ročný Nór.Tridsaťročný Sanchez sa zranil na júnovom juhoamerickom šampionáte Copa America, čím oddialil štart svojej predsezónnej prípravy. Podľa Solskjaera je však už blízko k návratu do zostavy.uviedol kouč podľa agentúry AFP.