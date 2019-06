Aliancia Renaultu s Nissanom zostáva prioritou francúzskej vlády

Na archívnej snímke Nissan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 18. júna (TASR) - Aliancia francúzskej automobilky Renault s japonským partnerom Nissanom zostáva prioritou kabinetu v Paríži v prípade akejkoľvek ďalšej konsolidácie s koncernom Fiat-Chrysler Automobiles (FCA). Vyhlásil to v utorok francúzsky minister financií Bruno Le Maire.povedal Le Maire pre rozhlasovú stanicu Europe 1. Francúzska vláda je najväčším akcionárom Renaultu, v ktorom vlastní 15 %.Le Maire bol požiadaný, aby sa vyjadril k správam v médiách, že výkonný riaditeľ spoločnosti Fiat Chrysler bol cez víkend v Paríži:vyhlásil.Francúzska vláda odmieta vinu za neúspešnú fúziu domácej automobilky Renault a americko-talianskeho koncernu FCA. K náhlemu ukončeniu rozhovorov o fúzii došlo totiž 5. júna po tom, ako si vláda v Paríži určila svoje podmienky vrátane zachovania 20-ročného spojenia Renaultu s Nissanom.Zástupcov francúzskeho štátu v predstavenstve Renaultu požiadali, aby dostali viac času na preštudovanie dohody o fúzii. Tým zabránili hlasovaniu o nej a koncern FCA následne stiahol svoju ponuku na zlúčenie na báze, keď by obe firmy získali v spojenom podniku rovnaký podiel 50 %.Le Maire minulý týždeň požiadavku na čas obhajoval ako "rozumnú". Podľa neho si rozsah plánovanej fúzieSpojenie Renaultu a FCA by viedlo k vytvoreniu tretej najväčšej automobilky na svete po Toyote a Volkswagene. A ak by sa k nim pridali ďalší partneri Renaultu - japonské automobilky Nissan a Mitsubishi, vznikla by aliancia, ktorá by predávala približne 15 miliónov vozidiel ročne.