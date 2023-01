Podpora manželstva

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Občianske združenie Aliancia za rodinu vyzýva vládu, aby pripravila stratégiu podpory manželstva a vyhla sa riziku zníženia záujmu o manželstvo.Aliancia za rodinu o tom informovala v tlačovej správe v rámci reakcie na návrhy zákonov, ktoré majú zjednodušiť život nezosobášených párov vrátane párov rovnakého pohlavia z dielne Ministerstva spravodlivosti SR Člen združenia Peter Beňa vyzval vládu k tomu, aby citlivo zvažovala možné riziko, či týmto návrhom nepodporí medzi mladými ľuďmi ešte väčšie odmietnutie inštitútu manželstva ako nepotrebného.„Aliancia za rodinu vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby prijala celoštátnu stratégiu podpory manželstva a navrhla dodatočné opatrenia, ktorým podporí manželstvo. Zároveň žiada záruky, že nimi navrhovaný inštitút fiduciárneho vyhlásenia nebude slúžiť ako akási čiastočná náhrada za manželstvo a v žiadnom prípade nebude neznamenať schvaľovanie či akceptáciu zdraviu rizikového správania," vyhlásil predseda Aliance za rodinu Anton Chromík . Zároveň uviedol že tieto návrhy neboli so združením konzultované.Chromík tvrdí, že nepoznajú text samotného návrhu a preto ho nevedia posúdiť, no súčasne v mene združenia požaduje, aby sa ministerstvo vyhlo riziku, že bude za opatrovníka deťom ustanovená nevhodná osoba. „Manželstvo štatisticky predlžuje život a predstavuje nesmierne výhody pre spoločnosť a výchovu detí," dodal Chromík.Odvoláva sa tým na výskumy, že súžitie páru s deťmi je oveľa menej stabilné ako manželstvo, čo vedie k destabilizácii rodinného prostredia, v ktorom deti vyrastajú. České výskumy podľa neho dokázali, že ľudia, ktorí žijú v manželstve, sa dožívajú vyššieho veku a menej trpia závislosťami.„Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby pri akejkoľvek právnej úprave, ktorá by mohla byť mediálne vnímaná, že spochybňuje benefity manželstva, vždy jednoznačne komunikovala, že manželstvo naďalej považuje za výnimočný zväzok muža a ženy a že ho mieni nielen slovne, ale aj skutočne viac podporovať ako akékoľvek iné zväzky.To nie je diskriminácia, ale rovnosť, múdrosť a spravodlivosť," vyhlásil Stanislav Gunčaga a uzavrel s tým, že štát a spoločnosť musí viac podporovať to, čo ju zachováva a prináša lepšie výsledky.Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce prostredníctvom dvoch zákonov zjednodušiť život ľuďom v rozličných životných situáciách. Navrhované právne nástroje by mali priniesť blízkym osobám, vrátane nezosobášených párov, ako aj párov rovnakého pohlavia istotu do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, dedenia, zdravotnej starostlivosti alebo ochrany maloletých.Jedným z navrhovaných zákonov je zákon o fiduciárnom vyhlásení, ktorým bude zriadený register fiduciárnych vyhlásení. MS SR informovalo, že ide o jednoduchý právny úkon pred notárom, ktorým osoba prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník.Dôverník sa bude môcť napríklad oboznamovať so zdravotnými informáciami alebo môže v mene vyhlasovateľa udeliť informovaný súhlas so zdravotnou starostlivosťou. Právny inštitút však rieši aj zásadnejšie právne otázky pre prípad smrti. Pre prípad smrti môže vyhlasovateľ určiť, že ustanovený dôverník bude vyhlásený za správcu dedičstva. Rovnako tak bude môcť byť určený ako poručník alebo opatrovník deťom zosnulého.