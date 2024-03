ALICE COOPER V LETE 2024 S NOVOU ŠOU AJ NA SLOVENSKU V BANSKEJ BYSTRICI!

Po úspešnom a nabitom roku 2023, počas ktorého precestoval Severnú Ameriku, kde odohral 67 koncertov a propagoval svoj album „Road“, prichádza so svojou novou scénickou šou do Európy. Pre jeho slovenských fanúšikov je tu skvelá správa: 14.júna 2024 zavíta aj na amfiteáter do Banskej Bystrice!

Alice Cooper, člen Rock'n'rollovej siene slávy, zvyčajne trávi až šesť mesiacov v roku na cestách, čím prináša svoju kultovú značku rockovej psychodrámy tak verným, ako aj novým fanúšikom. Pri týchto vystúpeniach si rovnako užíva divákov ako oni jeho. Cooper, známy aj ako architekt shock rocku (či už s pôvodnou skupinou Alice Cooper alebo ako sólový umelec), rozbúril vody a podkopal autoritu generácií strážcov status quo, neustále prekvapujúc fanúšikov svojím brilantným hororovým štýlom.

V roku 2023 Alice Cooper vydal nový album „Road“, ktorý napísal a nahral spolu s dlhoročnými členmi svojej koncertnej kapely Chuckom Garricom, Nitou Straussovou, Ryanom Roxiem, Tommym Henriksenom a Glenom Sobelom. Album, ktorý opäť produkoval Bob Ezrin a ktorý vyšiel vo vydavateľstve earMUSIC Records, okamžite získal pozitívne ohlasy:

„Jeden z najlepších albumov Alice Coopera všetkých čias“ –Record Collector (UK)

„Čo pesnička, to hit. Alice Cooper je na tomto albume neuveriteľný, ten človek je naozaj legenda.“ -Powerplay (UK)

„Alice Cooper je v top forme“ –Classic Rock (GERMANY)

„Náramne zábavná hudba. 4/5“ - Mojo (UK)

Presvedčte sa o tom aj vy 14.júna 2024 na hororovej šou Alice Cooper v amfiteátri Banská Bystrica!

Vstupenky ONLINE TU https://www.ticketportal.sk/event/Alice-COOPER-Rockova-noc?ID_partner=60