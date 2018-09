Alkohol v tehotenstve môže vážne uškodiť bábätku, varujú odborníci

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) – Fetálny alkoholový syndróm (FAS) lekári diagnostikujú približne u 250 slovenských detí ročne. Ide o súbor telesných a mentálnych vývojových chýb plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholu v tehotenstve. Odborníci preto opäť upozorňujú, že tehotné ženy nemajú piť alkohol, a to ani v malom množstve." uviedla Oľga Okáľová, špecialistka na problematiku FAS z Centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS pri Katolíckej univerzite v Ružomberku.Centrum uskutočnilo prieskum na vzorke takmer 400 odborníkov na Slovensku zameraný na povedomie o tomto syndróme. Ako vyplynulo z výsledkov, len 40 percent slovenských odborníkov si pojem FAS pamätá z vysokej školy a v praxi ho zaregistrovala iba tretina z nich. Len 30 percent respondentov z oblasti školstva by vedelo realizovať vhodné edukačné aktivity k prevencii FAS na školách, pozitívne však podľa centra je, že viac ako polovica respondentov počas svojej praxe neodporučila tehotným pacientkam piť alkohol ani v malom množstve.Diagnóze fetálny alkoholový syndróm sa dá podľa Okáľovej predísť tak, že tehotná žena alebo žena, ktorá plánuje otehotnieť, úplne prestane piť alkohol.doplnila pediatrička Janka Nosková z centra diagnostiky, terapie a prevencie FAS. Vedci zatiaľ nevedia určiť, aké najmenšie množstvo alkoholu v tehotenstve je bezpečné, odporúča sa preto nepiť vôbec. "" zhrnula Nosková.Mnohé deti s FAS sa podľa Noskovej nepodarí diagnostikovať.poznamenala Nosková. Poukázala na to, že správna diagnóza do piatich rokov života im pritom môže zmeniť život.zdôraznila Nosková.