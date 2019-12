All-Star zápas korisťou Tímu Svet

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

A4ka All-Star Game SBL 2019:



Tím „Slovensko“ - Tím „Svet“ 133:136 (58:81)



Zostava a body:



Slovensko: Merešš 23, Baťka 13, Krajčovič 8, Miloševič 3, Mrviš 0 (Rožánek 28, Baldovský 24, Musil 16, Bojanovský 11, Antoni 7)



Svet: Funderburk 27, Hot 17, Skinner 14, Caffey 9, Radukič 8 (Durmo 27, Basabe 14, Nesbitt 9, Bowman jr 7, Carr 2)

TH: 2/2 - 0/0

Fauly: 0 - 3

Trojky: 25 - 10

Štvrtiny: 30:34, 28:47, 36:31, 39:24

Rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Kúkelčík

1500 divákov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 18. decembra (TASR) - Zaplnené hľadisko levickej športovej haly si užívalo v predvianočnom čase to najlepšie, čo ponúka Slovenská basketbalová liga. V A4ka All-Star Game SBL napokon triumfoval Tím „Svet“, Tím „Slovensko“ zdolal 136:133.Zábava, akcie, pekný basketbal, to všetko bolo súčasťou stredajšieho večera. Proti sebe nastúpili tímoví spoluhráči, reprezentanti z rôznych krajín a ligová elita. Už od úvodnej minúty sa hralo v uvoľnenom tempe, no viac z hry mal najskôr výber legionárov. Slovenské družstvo však po prestávke chytilo druhý dych a dokázalo takmer kompletne zmazať 24-bodové manko.vyjadril sa tréner slovenského výberu Peter Jankovič.V závere sa tempo hry vystupňovalo, v stávke bola totiž prestíž na oboch stranách. Do poslednej minúty nebolo jasné, kto bude víťazom. Napokon rozhodli pevnejšie nervy, ktoré malo družstvo vedené koučom Aramisom Nagličom.uviedol tréner legionárov Aramis Naglič.Spestrením celého večera boli podľa očakávania individuálne súťaže. Najskôr bol na programe „Skills Challenge“, teda súťaž o hráča s najlepšími zručnosťami. Tá sa stala napokon korisťou domáceho hráča Šimona Krajčoviča. Ten prevýšil Róberta Rožánka, Tomáša Mrviša a Mika Caffeyho.prezradil Krajčovič.V trojkárskej súťaži prekvapil náhradník na poslednú chvíľu, „Peak hráč mesiaca november“ a pivot MBK Baník Handlová Aleksandar Radukič. V nabitej konkurencii zvíťazil nad svojim spoluhráčom Sašom Jankovičom a legionárskou dvojicou Jalen Nesbitt, Amin Hot.vyhlásil RadukičPovestnou čerešničkou na torte bola smečiarska súťaž. V takmer výhradnej slovenskej súťaži si uchmatol ocenenie jeden z najlepších smečiarov našej súťaže Adam Antoni. Svojimi kúskami zatienil mená ako Jakub Merešš, Melsahn Basabe a Viktor Juríček.povedal Antoni.Na záver vydareného večera ocenili organizátori najužitočnejšieho hráča zápasu. Stal sa ním krídelník BC Prievidza Ibrahim Durmo, autor 27 bodov, 6 doskokov, 2 asistencií a 2 ziskov. Spomedzi účastníkov zápasu mal najvyšší index užitočnosti - 35.dodal na záver Durmo.