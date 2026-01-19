Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Allegro zvládlo predvianočný maratón: 99,5 % zásielok doručilo pred Vianocami načas. Január prináša výpredaje aj predsavzatia


Prispievajú k tomu aj výrazné zľavy a novoročné predsavzatia, ktoré si dáva takmer každý druhý Slovák. Od výpredajov pritom majú najväčšie očakávania ženy a obyvatelia veľkých miest. ...



Zdieľať
new project 4 676x444 19.1.2026 (SITA.sk) - Prispievajú k tomu aj výrazné zľavy a novoročné predsavzatia, ktoré si dáva takmer každý druhý Slovák. Od výpredajov pritom majú najväčšie očakávania ženy a obyvatelia veľkých miest.


Dáta z prieskumu agentúry Perfect Crowd pre európske online trhovisko Allegro* ukazujú, že slovenskí zákazníci považujú za naozaj zaujímavé najmä výrazné zľavy:

  • 47 % (takmer polovica) respondentov považuje za zaujímavú až zľavu nad 50 %.

  • 22 % opýtaných očakáva zľavy v rozpätí 30 – 49 %.

  • 13 % opýtaných Slovákov tvrdí, že ich dokáže zaujať aj zľava na úrovni 20 – 29 %.


Preferencia vysokých zliav je pritom prekvapivo vyrovnaná naprieč vekovými skupinami – silné výpredaje sú lákadlom bez ohľadu na vek. Rozdiely sa však ukazujú pri pohľade na pohlavie.

Ženy majú od výpredajov väčšie očakávania než muži - viac ako polovica z nich (54 %) považuje za zaujímavé až viac ako 50% zľavy. U mužov je to približne 42 %, teda 2 z 5. Muži sa častejšie uspokoja aj s nižšími zľavami v rozpätí 20 – 49 %.

To, čo Slováci považujú za výhodný nákup sa líši nielen podľa pohlavia, ale aj podľa veľkosti miest, z ktorých pochádzajú, pričom platí zaujímavé pravidlo – čím väčšie mesto, tým väčšie očakávania.

Zatiaľ čo v mestách do 100-tisíc obyvateľov je za "zaujímavú" považovaná zľava už od 9 %, vo väčších mestách táto hranica začína "až" na úrovni 26 %. Rozdiely medzi vnímaním toho, čo je výhodné, badať aj naprieč jednotlivými regiónmi. Najvyššie očakávania na výrazné výpredaje má spomedzi regiónov Banskobystrický kraj:58 % Až Banskobystričanov očakáva vo výpredajoch zľavy 50 % a viac.

Logistická spoľahlivosť v najnáročnejšom období roka


Pre silný štart januárových výpredajov vytvorila pevný základ intenzita predvianočných nákupov. Predvianočný týždeň patrí v e-commerce k najkritickejším obdobiam roka a online trhovisko Allegro v minuloročnej vianočnej sezóne potvrdilo svoju logistickú spoľahlivosť aj v špičke – 99,5 % zásielok pokrytých doručovacím prísľubom doručilo načas.

Spoločnosť zároveň na Slovensku zaznamenala v posledných siedmich dňoch pred 24. decembrom trojciferný medziročný nárast objemu vyexpedovaných zásielok. Výkon v takomto období je podľa Allegro dôležitým dôkazom toho, že kľúčové procesy objednávok, doručenia a zákazníckej skúsenosti fungujú stabilne aj vtedy, keď je celý e-commerce trh pod najväčším tlakom roka.

"Vianočné obdobie je na logistiku extrémne náročné. O to viac si vážime, že sa nám podarilo udržať spoľahlivosť doručenia aj pri výrazne vyšších objemoch a zároveň dosiahnuť veľmi vysokú spokojnosť zákazníkov. Dáta ukazujú, že aj v špičke sa zákazníci môžu spoľahnúť, že objednaná zásielka dorazí vtedy, kedy má," hovorí Monika Brichtová z Allegra.

Január ako pokračovanie silnej sezóny a začiatok "reštartu"


Slováci nakupujú aj v novom roku, namiesto darčekov sa však január spája s praktickými rozhodnutiami, šetrením a napĺňaním novoročných predsavzatí.

Podľa prieskumu Perfect Crowd pre európske online trhovisko Allegro** si novoročné predsavzatia dávajú takmer dvaja z troch Slovákov – či už pravidelne alebo príležitostne. Pre štvrtinu Slovákov (25 %) ide dokonca o každoročnú tradíciu. Najaktívnejší v tomto smere sú mladší ľudia: predsavzatia si dáva 36 % generácie Z a takmer každý druhý mileniál. Naopak, medzi ľuďmi nad 55 rokov si predsavzatia stanovuje len 10 % respondentov.

Medzi najčastejšie novoročné ciele Slovákov na rok 2026 patria:



  • zdravšie stravovanie (36 %),

  • šetrenie peňazí a investovanie (34 %),

  • viac času pre rodinu a blízkych (34 %).


Tesne za touto trojicou nasledujú predsavzatia:

  • viac cvičiť (33 % respondentov)

  • investovanie do vzdelávania a kariéry (18%)

  • investovať do vzdelávania a kariéry (18 %)

  • investovať do svojich záľub (18 %)

  • zlepšiť svoj work-life balance (15 %)


Zatiaľ čo pre mileniálov je prioritou finančná stabilita a zdravý životný štýl, generácia Z kladie väčší dôraz na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Viac času pre rodinu patrí medzi top priority naprieč všetkými vekovými skupinami.

A ako dlho Slovákom predsavzatia vydržia?


Je pozoruhodné, že nadšenie z dodržiavania predsavzatí často postupne vyprchá a:

  • 29% (takmer 3 z 10 Slovákov) svoje najčerstvejšie predsavzatia dodržiava dodnes.

  • 27% ho dodržiavalo aspoň polroka.

  • 17% (teda 1 zo 6 Slovákov) tvrdí, že im predsavzatie nevydržalo dlhšie než 3 mesiace.

  • 28% (viac než štvrtina) priznáva, že ich pôvodné nadšenie a odhodlanie vyprchalo po pár dňoch alebo prinajlepšom týždňov.


Rozdiely medzi ženami a mužmi či vekovými skupinami sú v tomto prípade minimálne, pričom najväčšie odhodlanie majú ľudia vo veku 25 – 34 rokov.

* Prieskum realizovala agentúra Perfect Crowd pre spoločnosť Allegro v auguste 2025 na reprezentatívnej vzorke 1015 respondentov vo veku 18 - 65 rokov

** Prieskum realizovala agentúra Perfect Crowd pre spoločnosť Allegro v novembri 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku 18 - 65 rokov

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Allegro zvládlo predvianočný maratón: 99,5 % zásielok doručilo pred Vianocami načas. Január prináša výpredaje aj predsavzatia © SITA Všetky práva vyhradené.

