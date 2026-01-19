|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 19.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahomíra, Mário
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Allegro zvládlo predvianočný maratón: 99,5 % zásielok doručilo pred Vianocami načas. Január prináša výpredaje aj predsavzatia
Tagy: PR
Prispievajú k tomu aj výrazné zľavy a novoročné predsavzatia, ktoré si dáva takmer každý druhý Slovák. Od výpredajov pritom majú najväčšie očakávania ženy a obyvatelia veľkých miest. ...
Zdieľať
19.1.2026 (SITA.sk) - Prispievajú k tomu aj výrazné zľavy a novoročné predsavzatia, ktoré si dáva takmer každý druhý Slovák. Od výpredajov pritom majú najväčšie očakávania ženy a obyvatelia veľkých miest.
Dáta z prieskumu agentúry Perfect Crowd pre európske online trhovisko Allegro* ukazujú, že slovenskí zákazníci považujú za naozaj zaujímavé najmä výrazné zľavy:
Preferencia vysokých zliav je pritom prekvapivo vyrovnaná naprieč vekovými skupinami – silné výpredaje sú lákadlom bez ohľadu na vek. Rozdiely sa však ukazujú pri pohľade na pohlavie.
Ženy majú od výpredajov väčšie očakávania než muži - viac ako polovica z nich (54 %) považuje za zaujímavé až viac ako 50% zľavy. U mužov je to približne 42 %, teda 2 z 5. Muži sa častejšie uspokoja aj s nižšími zľavami v rozpätí 20 – 49 %.
To, čo Slováci považujú za výhodný nákup sa líši nielen podľa pohlavia, ale aj podľa veľkosti miest, z ktorých pochádzajú, pričom platí zaujímavé pravidlo – čím väčšie mesto, tým väčšie očakávania.
Zatiaľ čo v mestách do 100-tisíc obyvateľov je za "zaujímavú" považovaná zľava už od 9 %, vo väčších mestách táto hranica začína "až" na úrovni 26 %. Rozdiely medzi vnímaním toho, čo je výhodné, badať aj naprieč jednotlivými regiónmi. Najvyššie očakávania na výrazné výpredaje má spomedzi regiónov Banskobystrický kraj: až 58 % Až Banskobystričanov očakáva vo výpredajoch zľavy 50 % a viac.
Pre silný štart januárových výpredajov vytvorila pevný základ intenzita predvianočných nákupov. Predvianočný týždeň patrí v e-commerce k najkritickejším obdobiam roka a online trhovisko Allegro v minuloročnej vianočnej sezóne potvrdilo svoju logistickú spoľahlivosť aj v špičke – 99,5 % zásielok pokrytých doručovacím prísľubom doručilo načas.
Spoločnosť zároveň na Slovensku zaznamenala v posledných siedmich dňoch pred 24. decembrom trojciferný medziročný nárast objemu vyexpedovaných zásielok. Výkon v takomto období je podľa Allegro dôležitým dôkazom toho, že kľúčové procesy objednávok, doručenia a zákazníckej skúsenosti fungujú stabilne aj vtedy, keď je celý e-commerce trh pod najväčším tlakom roka.
"Vianočné obdobie je na logistiku extrémne náročné. O to viac si vážime, že sa nám podarilo udržať spoľahlivosť doručenia aj pri výrazne vyšších objemoch a zároveň dosiahnuť veľmi vysokú spokojnosť zákazníkov. Dáta ukazujú, že aj v špičke sa zákazníci môžu spoľahnúť, že objednaná zásielka dorazí vtedy, kedy má," hovorí Monika Brichtová z Allegra.
Slováci nakupujú aj v novom roku, namiesto darčekov sa však január spája s praktickými rozhodnutiami, šetrením a napĺňaním novoročných predsavzatí.
Podľa prieskumu Perfect Crowd pre európske online trhovisko Allegro** si novoročné predsavzatia dávajú takmer dvaja z troch Slovákov – či už pravidelne alebo príležitostne. Pre štvrtinu Slovákov (25 %) ide dokonca o každoročnú tradíciu. Najaktívnejší v tomto smere sú mladší ľudia: predsavzatia si dáva 36 % generácie Z a takmer každý druhý mileniál. Naopak, medzi ľuďmi nad 55 rokov si predsavzatia stanovuje len 10 % respondentov.
Tesne za touto trojicou nasledujú predsavzatia:
Zatiaľ čo pre mileniálov je prioritou finančná stabilita a zdravý životný štýl, generácia Z kladie väčší dôraz na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Viac času pre rodinu patrí medzi top priority naprieč všetkými vekovými skupinami.
Je pozoruhodné, že nadšenie z dodržiavania predsavzatí často postupne vyprchá a:
Rozdiely medzi ženami a mužmi či vekovými skupinami sú v tomto prípade minimálne, pričom najväčšie odhodlanie majú ľudia vo veku 25 – 34 rokov.
* Prieskum realizovala agentúra Perfect Crowd pre spoločnosť Allegro v auguste 2025 na reprezentatívnej vzorke 1015 respondentov vo veku 18 - 65 rokov
** Prieskum realizovala agentúra Perfect Crowd pre spoločnosť Allegro v novembri 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku 18 - 65 rokov
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Allegro zvládlo predvianočný maratón: 99,5 % zásielok doručilo pred Vianocami načas. Január prináša výpredaje aj predsavzatia © SITA Všetky práva vyhradené.
Dáta z prieskumu agentúry Perfect Crowd pre európske online trhovisko Allegro* ukazujú, že slovenskí zákazníci považujú za naozaj zaujímavé najmä výrazné zľavy:
- 47 % (takmer polovica) respondentov považuje za zaujímavú až zľavu nad 50 %.
- 22 % opýtaných očakáva zľavy v rozpätí 30 – 49 %.
- 13 % opýtaných Slovákov tvrdí, že ich dokáže zaujať aj zľava na úrovni 20 – 29 %.
Preferencia vysokých zliav je pritom prekvapivo vyrovnaná naprieč vekovými skupinami – silné výpredaje sú lákadlom bez ohľadu na vek. Rozdiely sa však ukazujú pri pohľade na pohlavie.
Ženy majú od výpredajov väčšie očakávania než muži - viac ako polovica z nich (54 %) považuje za zaujímavé až viac ako 50% zľavy. U mužov je to približne 42 %, teda 2 z 5. Muži sa častejšie uspokoja aj s nižšími zľavami v rozpätí 20 – 49 %.
To, čo Slováci považujú za výhodný nákup sa líši nielen podľa pohlavia, ale aj podľa veľkosti miest, z ktorých pochádzajú, pričom platí zaujímavé pravidlo – čím väčšie mesto, tým väčšie očakávania.
Zatiaľ čo v mestách do 100-tisíc obyvateľov je za "zaujímavú" považovaná zľava už od 9 %, vo väčších mestách táto hranica začína "až" na úrovni 26 %. Rozdiely medzi vnímaním toho, čo je výhodné, badať aj naprieč jednotlivými regiónmi. Najvyššie očakávania na výrazné výpredaje má spomedzi regiónov Banskobystrický kraj: až 58 % Až Banskobystričanov očakáva vo výpredajoch zľavy 50 % a viac.
Logistická spoľahlivosť v najnáročnejšom období roka
Pre silný štart januárových výpredajov vytvorila pevný základ intenzita predvianočných nákupov. Predvianočný týždeň patrí v e-commerce k najkritickejším obdobiam roka a online trhovisko Allegro v minuloročnej vianočnej sezóne potvrdilo svoju logistickú spoľahlivosť aj v špičke – 99,5 % zásielok pokrytých doručovacím prísľubom doručilo načas.
Spoločnosť zároveň na Slovensku zaznamenala v posledných siedmich dňoch pred 24. decembrom trojciferný medziročný nárast objemu vyexpedovaných zásielok. Výkon v takomto období je podľa Allegro dôležitým dôkazom toho, že kľúčové procesy objednávok, doručenia a zákazníckej skúsenosti fungujú stabilne aj vtedy, keď je celý e-commerce trh pod najväčším tlakom roka.
"Vianočné obdobie je na logistiku extrémne náročné. O to viac si vážime, že sa nám podarilo udržať spoľahlivosť doručenia aj pri výrazne vyšších objemoch a zároveň dosiahnuť veľmi vysokú spokojnosť zákazníkov. Dáta ukazujú, že aj v špičke sa zákazníci môžu spoľahnúť, že objednaná zásielka dorazí vtedy, kedy má," hovorí Monika Brichtová z Allegra.
Január ako pokračovanie silnej sezóny a začiatok "reštartu"
Slováci nakupujú aj v novom roku, namiesto darčekov sa však január spája s praktickými rozhodnutiami, šetrením a napĺňaním novoročných predsavzatí.
Podľa prieskumu Perfect Crowd pre európske online trhovisko Allegro** si novoročné predsavzatia dávajú takmer dvaja z troch Slovákov – či už pravidelne alebo príležitostne. Pre štvrtinu Slovákov (25 %) ide dokonca o každoročnú tradíciu. Najaktívnejší v tomto smere sú mladší ľudia: predsavzatia si dáva 36 % generácie Z a takmer každý druhý mileniál. Naopak, medzi ľuďmi nad 55 rokov si predsavzatia stanovuje len 10 % respondentov.
Medzi najčastejšie novoročné ciele Slovákov na rok 2026 patria:
- zdravšie stravovanie (36 %),
- šetrenie peňazí a investovanie (34 %),
- viac času pre rodinu a blízkych (34 %).
Tesne za touto trojicou nasledujú predsavzatia:
- viac cvičiť (33 % respondentov)
- investovanie do vzdelávania a kariéry (18%)
- investovať do vzdelávania a kariéry (18 %)
- investovať do svojich záľub (18 %)
- zlepšiť svoj work-life balance (15 %)
Zatiaľ čo pre mileniálov je prioritou finančná stabilita a zdravý životný štýl, generácia Z kladie väčší dôraz na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Viac času pre rodinu patrí medzi top priority naprieč všetkými vekovými skupinami.
A ako dlho Slovákom predsavzatia vydržia?
Je pozoruhodné, že nadšenie z dodržiavania predsavzatí často postupne vyprchá a:
- 29% (takmer 3 z 10 Slovákov) svoje najčerstvejšie predsavzatia dodržiava dodnes.
- 27% ho dodržiavalo aspoň polroka.
- 17% (teda 1 zo 6 Slovákov) tvrdí, že im predsavzatie nevydržalo dlhšie než 3 mesiace.
- 28% (viac než štvrtina) priznáva, že ich pôvodné nadšenie a odhodlanie vyprchalo po pár dňoch alebo prinajlepšom týždňov.
Rozdiely medzi ženami a mužmi či vekovými skupinami sú v tomto prípade minimálne, pričom najväčšie odhodlanie majú ľudia vo veku 25 – 34 rokov.
* Prieskum realizovala agentúra Perfect Crowd pre spoločnosť Allegro v auguste 2025 na reprezentatívnej vzorke 1015 respondentov vo veku 18 - 65 rokov
** Prieskum realizovala agentúra Perfect Crowd pre spoločnosť Allegro v novembri 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov vo veku 18 - 65 rokov
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Allegro zvládlo predvianočný maratón: 99,5 % zásielok doručilo pred Vianocami načas. Január prináša výpredaje aj predsavzatia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko považuje Grónsko za súčasť Dánska, Blanár odmieta colné boje medzi štátmi
Slovensko považuje Grónsko za súčasť Dánska, Blanár odmieta colné boje medzi štátmi
<< predchádzajúci článok
Krajská prokuratúra v Žiline má nového šéfa, odvolaného Balogha nahradí Gondžur
Krajská prokuratúra v Žiline má nového šéfa, odvolaného Balogha nahradí Gondžur