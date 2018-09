Alternatíva pre Nemecko v prieskume predbehla sociálnych demokratov

Na archívnej snímke rokovacia sála v nemeckom parlamente. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 30. septembra (TASR) - Protiimigrantská, krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) v prieskume predbehla sociálnych demokratov (SPD), ktorí sú už roky jednou z dvojice najsilnejších strán v krajine. Informáciu priniesla v nedeľu agentúra DPA.Prieskum uskutočnený inštitútom TNS Emnid pre nedeľné vydanie denníka Bild zaznamenal pre AfD v prípade konania volieb v nedeľu 17 percentnú podporu. SPD by získala 16 percent hlasov. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1902 respondentov v období 20.-26. septembra.Kresťanskodemokratická únia (CDU) a jej sesterská Kresťanskosociálna únia Bavorska (CSU) získali 27-percentnú podporu. Je to ich najhorší výsledok v histórii prieskumov inštitútu TNS Emnid.Súčasnú nemeckú vládu tvoria strany CDU, CSU a SPD, ktoré by podľa výsledkov spolu získali 43 percent hlasov. V minuloročných parlamentných voľbách im podporu vyjadrilo 53,4 percenta voličov.V ďalšom prieskume Emnidu zo štvrtka na vzorke 505 ľudí si 48 percent respondentov myslí, že súčasná kancelárka Angela Merkelová sa na tento post nehodí, a 46 percent sa vyjadrilo, že by v úrade nemala zostať až do konca svojho mandátu, ktorý sa končí v roku 2021.Nové voľby chce 41 opýtaných.Minuloročné voľby nepriniesli jednoznačného víťaza a trvalo mesiace, kým sa stranám podarilo dohodnúť sa na zložení koalície, dodal DPA.