Alternatívna Nobelova cena pozná svojich víťazov, ocenenie poputuje do Kamerunu i Ruska

Ocenení z celého sveta

Cenu získala aj Thunberg

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Cenu za správny život (Right Livelihood Award) tento rok získali traja aktivisti a organizácia pomáhajúci komunitám v oblastiach od ochrany detí po ochranu životného prostredia. Víťazmi takzvanej alternatívnej Nobelovej ceny sú Marthe Wandou, Vladimir Slivjak, Freda Huson a Právna iniciatíva pre les a životné prostredie.„Tvárou v tvár zhoršujúcej sa klimatickej kríze, silným vládnym a korporátnym záujmom a dokonca teroristickej hrozbe laureáti v roku 2021 dokazujú, že solidarita je kľúčom k lepšej budúcnosti pre všetkých,“ odôvodnila svoj výber v stredu Right Livelihood Foundation, ktorá ceny každoročne udeľuje.Aktivistka Marthe Wandou sa od 90. rokov minulého storočia angažuje v boji proti sexuálnemu násiliu na dievčatách v oblasti Čadského jazera v Kamerune ako aj starostlivosti o obete takéhoto násilia.Ruský aktivista Vladimir Slivjak pomáha pri budovaní opozície proti uhoľnému a jadrovému priemyslu v krajine. Je spoluzakladateľom poprednej ruskej environmentálnej organizácie Ecodefense.Freda Huson je zástankyňou práv pôvodných obyvateľov v Kanade a cenu jej udelili za „nebojácne odhodlanie získať späť kultúru svojho ľudu a brániť jeho krajinu pred katastrofálnymi plynovodnými projektmi“.Právna iniciatíva pre les a životné prostredie používa zákon a právne procesy na posilnenie zraniteľných komunít, pomáha im postaviť sa proti záujmom mocných a dáva im hlas v rozhodovacom procese, opísala švédska nadácia posledného víťaza jej cenyKaždý zo štyroch laureátov dostane k cene milión švédskych korún. Virtuálne udeľovanie cien sa uskutoční 1. decembra. Cenu založil v roku 1980 švédsko-nemecký filantrop Jakob von Uexkull, aby ňou ocenil úsilia, ktoré podľa neho Nobelova nadácia ignoruje.Tento rok Right Livelihood Foundation posudzovala rekordných 206 nominantov z 89 krajín sveta. V minulosti cenu dostali napríklad švédska klimatická aktivistka Greta Thunberg, americký ľudskoprávny právnik Bryan Stevenson alebo uväznená iránska právnička Nasrín Sotúde.